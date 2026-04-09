YPF multiplicó por 20 la producción en La Angostura

La producción del bloque La Angostura registró un crecimiento récord en Vaca Muerta. En menos de 18 meses pasó de 2.000 a 47.000 barriles diarios posicionando a la operación de YPF entre los cinco proyectos más productivos de Vaca Muerta .

El salto productivo se logró a partir de un rediseño integral del esquema operativo, que incorporó modelos modulares , escalabilidad progresiva y sistemas de optimización basados en monitoreo en tiempo real . La compañía destacó que este enfoque permitió mejorar la eficiencia por pozo y acelerar los tiempos de desarrollo del bloque.

Según datos de YPF, el crecimiento multiplicó por veinte la producción inicial y no registra antecedentes en desarrollos shale locales.

Tecnología, perforación y eficiencia operativa

El avance productivo estuvo acompañado por mejoras sustanciales en los tiempos de perforación. En abril del año pasado, YPF alcanzó un récord al perforar 1.747 metros horizontales en 24 horas en uno de los pozos del bloque La Angostura Sur, reforzando los objetivos de eficiencia técnica en sus operaciones no convencionales.

Este rendimiento se apoyó en tecnologías implementadas en el Real Time Intelligence Center (RTIC), desde donde se monitorean en simultáneo cada fase de la construcción de pozos. Las herramientas digitales permitieron tomar decisiones dinámicas, reducir desviaciones y optimizar la velocidad de perforación.

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El mapa productivo de Vaca Muerta

Los últimos datos oficiales confirman el peso creciente de La Angostura dentro de la estructura productiva de Vaca Muerta. En febrero, el bloque registró 27.641 barriles diarios, ubicándose entre los diez desarrollos de mayor producción en la formación neuquina, aunque su volumen actual escala a 47.000 barriles según la actualización interna de la compañía.

Entre los líderes de la cuenca se mantiene Loma Campana (95.734 bbl/d), seguido por La Amarga Chica (80.440 bbl/d) y Bandurria Sur (63.742 bbl/d), todos operados por YPF. Estos bloques integran el núcleo de mayor productividad del país y concentran buena parte del incremento interanual de petróleo.

En términos globales, la producción total de petróleo en Argentina alcanzó en febrero 861.512 barriles diarios, con una baja mensual del 1,18%, pero con un aumento interanual del 15,69%. La Cuenca Neuquina aportó el 76,8% del total, con 662.104 barriles diarios y un crecimiento del 25,5% frente al año anterior.

Un salto esperado

El desempeño de La Angostura es seguido de cerca por el sector energético debido a su velocidad de maduración y a la adopción de un modelo de desarrollo basado en eficiencia modular. La estrategia permitió ganar escala en plazos acotados, reduciendo costos y aumentando la productividad promedio por pozo.

A medida que la cuenca continúa ampliando su aporte al total nacional, las mejoras registradas en este bloque refuerzan la competitividad de Vaca Muerta como motor del crecimiento petrolero argentino. El desafío, según empresas del sector, será sostener este ritmo con infraestructura, tecnología y una planificación integral que acompañe la expansión.

El salto de 2.000 a 47.000 barriles diarios en menos de un año y medio convierte a La Angostura en uno de los casos más destacados de transformación operativa dentro del shale local. Para YPF, el proyecto consolida una tendencia que busca replicar en otros bloques de alto potencial.