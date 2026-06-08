Vaca Muerta: APO superó a Fortín de Piedra y Neuquén alcanzó el 75% del suministro nacional

Aguada Pichana Oeste lideró el crecimiento y Vaca Muerta empujó la producción de gas de Neuquén.

Vaca Muerta es el principal polo de producción de gas del país. La roca madre logró que la balanza comercial pase de rojo a verde y se prepara para energizar la región con la habilitación de nuevas arterias con los países limítrofes.

Según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación analizados por el consultor Fernando Salvetti, la Cuenca Neuquina aportó 105 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 74,7% del total nacional, manteniendo prácticamente sin cambios los niveles registrados durante el mes previo. El desempeño de región también reflejó un crecimiento del 9,57% en la comparación interanual.

Asimismo, la producción de gas en Argentina alcanzó en abril de 2026 un promedio de 140,5 millones de metros cúbicos diarios. El volumen representó una baja mensual del 0,90% respecto de marzo, aunque mostró una mejora del 2,77% en comparación con el mismo período del año anterior, de acuerdo con los datos sectoriales.

Aguada Pichana Oeste _ PAE 2.jpg La producción de gas en la Cuenca Neuquina creció 9,57% interanual y consolidó el aporte de Vaca Muerta al abastecimiento argentino.

Aguada Pichana Oeste lideró el crecimiento mensual

Entre las principales áreas productoras, uno de los datos más destacados fue el avance de Aguada Pichana Oeste, operada por Pan American Energy (PAE). El bloque alcanzó una producción de 7,714 millones de metros cúbicos diarios y registró una suba mensual del 17,53%, la mayor entre las diez áreas más productivas del país.

También mostró una evolución positiva Sierra Chata, operada por Pampa Energía. El yacimiento produjo 8,042 millones de metros cúbicos diarios y aumentó un 6,96% respecto del mes anterior, consolidándose entre los principales activos gasíferos de la Cuenca Neuquina.

Otro de los bloques que contribuyó al crecimiento fue Fortín de Piedra, el principal desarrollo de Tecpetrol en Vaca Muerta. La producción alcanzó 16,411 millones de metros cúbicos diarios, con un incremento mensual del 6,46%, lo que le permitió mantenerse como el segundo yacimiento gasífero más importante del país.

El ranking de áreas productoras se mantuvo estable

La clasificación de los diez principales bloques productores de gas no registró cambios significativos durante abril. El liderazgo continuó en manos de Cuenca Marina Austral 1, operada por TotalEnergies, con una producción de 19,198 millones de metros cúbicos diarios, aunque con una reducción mensual del 4,56%.

Detrás se ubicó Fortín de Piedra, seguido por Aguada Pichana Este, también operada por TotalEnergies. Este bloque produjo 12,024 millones de metros cúbicos diarios y registró una mejora del 3,76% respecto de marzo, consolidando su posición entre los principales activos de gas natural del país.

El cuarto lugar correspondió a La Calera, operada por Pluspetrol, con una producción de 10,660 millones de metros cúbicos diarios. Sin embargo, el área mostró una disminución mensual del 2,18%, en contraste con los avances observados en otros desarrollos de la cuenca.

Fenix y la plataforma de erforacion Noble Regina Allen.jpg Fénix es uno de los proyectos de TotalEnergies en la Cuenca Austral.

Neuquén domina la producción nacional

La presencia de áreas de la Cuenca Neuquina volvió a ser dominante dentro del ranking nacional. Además de Fortín de Piedra, Aguada Pichana Este, La Calera, Sierra Chata y Aguada Pichana Oeste, también figuraron Loma La Lata-Sierra Barrosa, Rincón del Mangrullo y El Mangrullo.

Loma La Lata-Sierra Barrosa, operada por YPF, produjo 4,888 millones de metros cúbicos diarios y mostró una leve caída del 0,59%. Rincón del Mangrullo alcanzó 4,651 millones de metros cúbicos diarios, aunque registró una baja más pronunciada del 16,16%.

Por su parte, El Mangrullo, operado por Pampa Energía, produjo 4,508 millones de metros cúbicos diarios y experimentó una retracción mensual del 27,88%. El ranking de las diez áreas más productivas volvió a cerrarse con Anticlinal Grande-Cerro Dragón, de Pan American Energy, ubicada en la Cuenca del Golfo San Jorge, con 4,387 millones de metros cúbicos diarios y una variación negativa del 1,15%.