Hito histórico en la Patagonia: Río Negro exportó su primer cargamento de oro y plata

El metal doré, una aleación de oro y plata, se exporta a Canadá desde el aeropuerto de Bariloche.

Esta semana se concretó un hecho que seguramente quedará en la historia de la minería de Río Negro . Todo comenzó a 90 kilómetros de Ingeniero Jacobaci , en Calcatreu , la mina de oro que opera Patagonia Gold , y se concretó en Bariloche. Desde el aeropuerto de la localidad cordillerana se exportó el primer despacho de doré de oro y plata de la provincia.

El envío, de aproximadamente 577 onzas equivalentes de oro , partió con destino a Asahi Refining Ltd. en Canadá, y convierte a Calcatreu en la primera operación de metales preciosos de la historia rionegrina.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció el hito a través de sus redes sociales con una frase que resume el trayecto recorrido: "Hace algunos años esto era una oportunidad que estaba bajo tierra. Hoy es producción, exportación y trabajo".

image El primer despacho de doré partió desde Bariloche con 577 onzas equivalentes de oro con destino a Canadá. Prensa gobierno de Río Negro

La historia operativa de Calcatreu es breve, pero intensa. Las primeras órdenes de construcción de la planta se emitieron en diciembre de 2024, y desde entonces el proyecto no tuvo pausa. El proceso productivo arranca en el PAD de lixiviación, donde un sistema de riego por goteo sobre las pilas de mineral activa una solución cianurada que disuelve el oro y la plata de la roca. El líquido resultante ingresa a la planta de procesamiento, donde se obtiene el carbón activado cargado con los metales —cada bolsón pesa aproximadamente 700 kilos— que luego viaja hasta Santa Cruz para su refinación final.

El producto definitivo es el metal doré, una aleación compuesta por un 17% de oro y un 83% de plata. Ese material regresa a Río Negro y se exporta desde San Carlos de Bariloche. El primer despacho representa el inicio del circuito completo de recuperación de metales a partir del sistema de lixiviación en pilas, una técnica que el CEO de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven, describe como el resultado de "más de 15 meses de esfuerzo sostenido en condiciones muy exigentes".

image El proyecto proyecta exportaciones por US$ 1.800 millones e ingresos fiscales de US$ 100 millones. Prensa gobierno de Río Negro

"Después de 15 meses estamos viendo el resultado: una mina en operación", señaló el ejecutivo en diálogo con +E, quien recordó el invierno severo de 2025 como uno de los mayores desafíos logísticos del proyecto.

Los números que definen a Calcatreu

La dimensión del proyecto queda clara en sus cifras. Calcatreu concentra reservas del orden de las 280.000 onzas de oro, con una vida útil estimada de cinco años. Las proyecciones de producción para el año en curso contemplan 31.734 onzas de oro y 127.952 onzas de plata, mientras que para el ciclo completo de la mina se proyectan 256.700 onzas de oro y 1.188.542 onzas de plata.

Pero ese horizonte no es inamovible. Durante una recorrida por la mina, Van Tienhoven fue explícito en señalar que los trabajos de exploración paralelos a la producción podrían extender la vida útil del proyecto cinco años adicionales, lo que elevaría considerablemente el volumen total de metal extraído.

Embed RÍO NEGRO HACE HISTORIA: SU PRIMERA EXPORTACIÓN DE ORO Y PLATA



Los rionegrinos tomamos una decisión: decirle sí al trabajo, sí a la inversión y sí a una minería desarrollada con controles, reglas claras y beneficios para nuestra gente.



Hoy esa decisión se transforma en un hecho… pic.twitter.com/v4Sy4DsAmJ — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 8, 2026

La proyección económica total prevé exportaciones por aproximadamente US$ 1.800 millones a lo largo de su vida útil e ingresos fiscales directos para la provincia de unos US$ 100 millones, sin contar el impacto asociado a empleo, infraestructura, proveedores y actividad local.

Patagonia Gold adquirió el proyecto a Pan American Silver en 2018 por US$ 15 millones y trabajó para obtener los permisos necesarios, otorgados en noviembre de 2024. La construcción se inició en marzo de 2025 y la primera producción de oro se alcanzó aproximadamente quince meses después.

200 trabajadores

Calcatreu ya emplea a más de 200 personas. Al momento de las últimas mediciones, la nómina contaba con 202 empleados, de los cuales 155 pertenecen a la provincia de Río Negro y 101 son oriundos de Ingeniero Jacobacci, la localidad más cercana al yacimiento.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (95) El yacimiento ya emplea a más de 200 personas, priorizando la contratación de mano de obra local. Claudio Espinoza

El impacto económico en el tejido productivo regional es concreto y mensurable. Durante 2025, el compre local en Ingeniero Jacobacci alcanzó un monto total de $2.706.337.202, mientras que el compre provincial —sin incluir a Jacobacci— sumó $11.535.591.011. A eso se suman donaciones por $30.305.185 registradas en el mismo período.

El intendente José Mellado lo describió en términos cotidianos: "Algunas empresas se radicaron en Jacobacci y se inscribieron como proveedores del municipio. También se abrieron nuevos comercios: algún hotel nuevo, algún restaurante nuevo, alguna cervecería nueva. Ese movimiento se ve, se percibe".

Una roca que se transformó en desarrollo

Durante su visita al yacimiento, el mandatario fue más específico sobre el alcance estratégico del proyecto y las condiciones que la provincia impuso para que avanzara: "Es el primer proyecto de oro y plata que se lleva adelante en la provincia. El desafío es hacer las cosas de la manera que le comprometimos a toda la ciudadanía: respeto por los pueblos originarios, cuidado del agua, respeto por el medio ambiente, acuerdos sociales, empleo para los rionegrinos y fundamentalmente para los jóvenes".

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (88) La planta de Calcatreu inició su producción tras 15 meses de obras bajo condiciones extremas. Claudio Espinoza

Weretilneck fue categórico sobre el peso simbólico y real de Calcatreu: "Lo que pase en Calcatreu va a marcar el rumbo de la minería en Río Negro. Aquí no solo está en juego una inversión, sino la generación de empleo, desarrollo y oportunidades para nuestra gente".

Para el gobernador, el proyecto no es solo un emprendimiento en sí mismo, sino la prueba de concepto que necesitaba Río Negro para posicionarse como un actor relevante en el mapa minero nacional. Ya hay 60 proyectos mineros en distintas etapas de análisis y desarrollo que posicionan a la provincia como un territorio con alto potencial metalífero.