PyMEs en Vaca Muerta: luces y sombras de la reactivación industrial y el desafío de la competitividad

El primer trimestre de 2026 marca un punto de inflexión para las PyMEs industriales del sector energético en Argentina . Según el último relevamiento del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros ( GAPP ), realizado entre 160 empresas socias, el nivel de actividad productiva muestra una notable recuperación.

Un dato central del informe destaca que el 52% de las empresas opera hoy con niveles de ociosidad bajos o nulos (entre 0% y 25%). Esta cifra representa un salto significativo frente al 34% registrado al cierre de 2025, lo que confirma que más de la mitad del sector trabaja a plena capacidad. En contraste, los niveles críticos de ociosidad (más del 50%) cayeron del 16% al 10% en este período.

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Recursos Humanos: Ajustes en medio del crecimiento

Pese al incremento en la producción, el mercado laboral interno de las compañías refleja una realidad compleja. El 47% de las firmas reportó afectaciones en su plantilla, una cifra que se mantiene idéntica al trimestre anterior. Dentro de este grupo, el impacto se distribuyó de la siguiente manera:

Despidos de personal: Representaron el 31% de las medidas de ajuste.

de personal: Representaron el 31% de las medidas de ajuste. Reducción de jornadas: Un 15% de las empresas optó por recortar turnos.

Suspensiones: Afectaron apenas al 1% de los casos.

Sin embargo, surge un dato alentador en las contrataciones: el 66% de las empresas no canceló ingresos de nuevo personal, una mejora sustancial respecto al 70% que sí debió postergarlos a finales del año pasado.

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Contratos y tarifas: El desafío de la rentabilidad

La negociación con las operadoras muestra luces y sombras. Por un lado, la previsibilidad en los tiempos mejoró: el cumplimiento de los plazos preestablecidos subió del 39% al 53%. No obstante, la actualización de montos sigue bajo presión.

El informe detalla que solo el 38% de las PyMEs logra actualizaciones tarifarias adecuadas. Un 44% de las empresas logra revisiones solo bajo "condiciones desventajosas o descuentos", evidenciando una tensión persistente en la cadena de valor.

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Expectativas: Del optimismo a la prudencia

El sentimiento empresarial atraviesa una fase de moderación estratégica. La euforia inicial por los grandes proyectos parece mutar hacia una postura cautelosa. El segmento de empresarios "Moderados/cautelosos" creció del 37% al 48%.

Esta cautela se fundamenta en preocupaciones concretas sobre la competitividad, que lidera la agenda de desafíos con un 80% de relevancia. Otros factores de riesgo incluyen:

Niveles de actividad en Oil & Gas : Preocupa al 70%.

: Preocupa al 70%. Actividad en minería : Relevante para el 57%.

: Relevante para el 57%. Plazos de pago e importaciones: Con un 56% y 55% respectivamente.

La conclusión es contundente: "Mientras que la capacidad ociosa disminuyó y los plazos contractuales mejoraron, las empresas enfrentan una presión externa creciente, lo cual también se traduce en afectaciones de los contratos laborales. El 80% de preocupación por la competitividad explican por qué, a pesar de tener mayor nivel de actividad, el optimismo ha cedido terreno frente a una postura de moderación y cautela mientras se espera la ejecución efectiva de los grandes proyectos energéticos previstos para el año".



Fuente: Relevamiento GAPP- Estado de la actividad PYMe industrial, enero-marzo.