PyMEs en Vaca Muerta: luces y sombras de la reactivación industrial y el desafío de la competitividad
¿Es la baja de la capacidad ociosa el síntoma definitivo de una recuperación sostenible para la industria?
El primer trimestre de 2026 marca un punto de inflexión para las PyMEs industriales del sector energético en Argentina. Según el último relevamiento del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), realizado entre 160 empresas socias, el nivel de actividad productiva muestra una notable recuperación.
Un dato central del informe destaca que el 52% de las empresas opera hoy con niveles de ociosidad bajos o nulos (entre 0% y 25%). Esta cifra representa un salto significativo frente al 34% registrado al cierre de 2025, lo que confirma que más de la mitad del sector trabaja a plena capacidad. En contraste, los niveles críticos de ociosidad (más del 50%) cayeron del 16% al 10% en este período.
Recursos Humanos: Ajustes en medio del crecimiento
Pese al incremento en la producción, el mercado laboral interno de las compañías refleja una realidad compleja. El 47% de las firmas reportó afectaciones en su plantilla, una cifra que se mantiene idéntica al trimestre anterior. Dentro de este grupo, el impacto se distribuyó de la siguiente manera:
- Despidos de personal: Representaron el 31% de las medidas de ajuste.
- Reducción de jornadas: Un 15% de las empresas optó por recortar turnos.
- Suspensiones: Afectaron apenas al 1% de los casos.
Sin embargo, surge un dato alentador en las contrataciones: el 66% de las empresas no canceló ingresos de nuevo personal, una mejora sustancial respecto al 70% que sí debió postergarlos a finales del año pasado.
Contratos y tarifas: El desafío de la rentabilidad
La negociación con las operadoras muestra luces y sombras. Por un lado, la previsibilidad en los tiempos mejoró: el cumplimiento de los plazos preestablecidos subió del 39% al 53%. No obstante, la actualización de montos sigue bajo presión.
El informe detalla que solo el 38% de las PyMEs logra actualizaciones tarifarias adecuadas. Un 44% de las empresas logra revisiones solo bajo "condiciones desventajosas o descuentos", evidenciando una tensión persistente en la cadena de valor.
Expectativas: Del optimismo a la prudencia
El sentimiento empresarial atraviesa una fase de moderación estratégica. La euforia inicial por los grandes proyectos parece mutar hacia una postura cautelosa. El segmento de empresarios "Moderados/cautelosos" creció del 37% al 48%.
Esta cautela se fundamenta en preocupaciones concretas sobre la competitividad, que lidera la agenda de desafíos con un 80% de relevancia. Otros factores de riesgo incluyen:
- Niveles de actividad en Oil & Gas: Preocupa al 70%.
- Actividad en minería: Relevante para el 57%.
- Plazos de pago e importaciones: Con un 56% y 55% respectivamente.
La conclusión es contundente: "Mientras que la capacidad ociosa disminuyó y los plazos contractuales mejoraron, las empresas enfrentan una presión externa creciente, lo cual también se traduce en afectaciones de los contratos laborales. El 80% de preocupación por la competitividad explican por qué, a pesar de tener mayor nivel de actividad, el optimismo ha cedido terreno frente a una postura de moderación y cautela mientras se espera la ejecución efectiva de los grandes proyectos energéticos previstos para el año".
Fuente: Relevamiento GAPP- Estado de la actividad PYMe industrial, enero-marzo.
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