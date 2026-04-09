Vaca Muerta recibirá U$S 60 mil millones de inversión en los próximos cinco años

Vaca Muerta se consolida como uno de los destinos más atractivos para la llegada de capitales internacionales, con estimaciones que proyectan hasta US$ 60.000 millones en los próximos cinco años, según cálculos de Goldman Sachs .

El envión inversor responde al crecimiento sostenido de los desarrollos shale junto con nuevas obras de infraestructura energética que amplían la frontera productiva del país.

En contraste con ciclos anteriores, las compañías que operan en la cuenca buscan hoy financiamiento fresco para impulsar nuevas etapas de expansión, más allá de la tradicional estrategia de refinanciar pasivos. Ese cambio de lógica refleja un contexto de mayor apetito por proyectos vinculados al shale, en un mercado global que demanda previsibilidad y capacidad exportadora.

Desde JPMorgan Chase anticipan un incremento en la emisión de bonos corporativos destinados a inversiones energéticas. Lisandro Miguens, jefe de mercados de deuda para América Latina, afirmó que la Argentina está entrando en “un ciclo intensivo de inversiones que no solo abarca Vaca Muerta, sino también infraestructura, minería y energía”.

Vaca Muerta y la estrategia exportadora hacia 2030

Actualmente, la roca madre aporta unos 600.000 barriles diarios y el objetivo oficial es superar el millón hacia 2030. Para alcanzar ese nivel se requiere avanzar en nuevos oleoductos, gasoductos y terminales que garanticen transporte seguro y mayor capacidad de exportación energética, un punto sensible en la agenda económica del Gobierno.

El desarrollo energético se transformó en un pilar estratégico para la administración de Javier Milei, que apuesta a expandir las ventas externas y consolidar el ingreso de divisas. Solo en 2025, las exportaciones de energía generaron US$ 11.100 millones, y las proyecciones oficiales estiman que podrían trepar hasta US$ 36.700 millones hacia fines de la década.

fracking generica trabajador petrolero operario Menos diésel y más producción: el nuevo modelo de las etapas de fractura en Vaca Muerta.

Reactivación en el mercado de deuda corporativa

El nuevo ciclo inversor también se refleja en la recuperación del mercado de deuda. Durante el primer trimestre de 2026, empresas argentinas emitieron US$ 2.100 millones, el nivel más alto para ese período desde 2017. La mejora del apetito financiero habilita mayores márgenes para apalancar proyectos de largo plazo en la cadena energética.

Entre las iniciativas más relevantes se destacan los US$ 3.000 millones asignados por Transportadora de Gas del Sur (TGS) a un ambicioso paquete de obras de infraestructura, sumados a los planes financiados por bancos internacionales para YPF por US$ 14.000 millones, y la construcción de un nuevo oleoducto valuado en US$ 1.000 millones.

Un escenario de oportunidades

La volatilidad en Medio Oriente agrega incertidumbre al tablero energético internacional, un factor que influye directamente en los planes de desarrollo local. Si bien Vaca Muerta ofrece ventajas competitivas en costos y productividad, su consolidación depende de la capacidad argentina para sostener seguridad macroeconómica, un marco regulatorio estable y infraestructura confiable.

En ese contexto, las operadoras mantienen una estrategia prudente, aunque coinciden en que el shale argentino es hoy uno de los activos más atractivos del continente. La combinación de recursos abundantes, productividad comprobada y proximidad a mercados regionales genera oportunidades que podrían escalar si las condiciones se estabilizan.

VMOS cruce del Río Negro Vaca Muerta Oil Sur Techint Sacde 2 El VMOS atraviesa el Río Negro y avanza hacia un nuevo tramo

La transformación de la logística petrolera

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) marcó un hito decisivo con la finalización del montaje del techo del primer tanque de almacenamiento en la Terminal Punta Colorada, en Río Negro. Se trata de la pieza central de la futura infraestructura portuaria que permitirá elevar las exportaciones de petróleo a un nuevo nivel.

El tanque TK404, con un diámetro de 82 metros y una altura de 35 metros, forma parte de una serie de unidades que alcanzarán una capacidad de 120.000 m³ cada una. Fabricados con tecnología de última generación, estos reservorios están diseñados para operar en las exigentes condiciones del ambiente costero rionegrino.

El montaje del techo representó un desafío ingenieril complejo: una estructura de aluminio de 57 toneladas, fijada con 30.000 bulones y ejecutada por un equipo de 60 trabajadores, de los cuales 35 recibieron capacitación específica para cumplir los parámetros de seguridad y eficiencia del proyecto.

Una obra monumental para el futuro exportador

La escala del VMOS queda en evidencia por el uso de 1.500 toneladas de acero por tanque y más de un millón de pulgadas de soldadura, cifras que posicionan a Punta Colorada como el futuro principal puerto exportador de crudo de la Argentina. Su puesta en marcha busca descomprimir los actuales cuellos de botella y garantizar una salida sostenida para la producción incremental de Vaca Muerta.

El consorcio a cargo del proyecto está encabezado por YPF y reúne a operadoras clave de la cuenca, entre ellas Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. La sociedad creada para financiar y ejecutar la obra revela la magnitud estratégica del emprendimiento y la apuesta coordinada del sector privado por fortalecer el perfil exportador del país.