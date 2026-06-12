La ruta del petróleo argentino: quiénes son los mejores clientes de Vaca Muerta

La terminal de Otamerica en Puerto Rosales es una de las salidas del petróleo de Vaca Muerta.

El petróleo de Vaca Muerta empieza a consolidar una serie de clientes que se destacan sobre el resto y suelen repetirse mes tras mes tanto por comprobar la buena calidad del crudo como por cuestiones logísticas.

El destino número uno de las exportaciones energéticas argentinas es desde hace un buen tiempo Estados Unidos con un volumen que en el primer cuatrimestre del 2026 acumuló los 1.077 millones de dólares.

Para muchos puede resultar una sorpresa dado que es un competidor directo del shale neuquino y tiene un tipo de crudo muy similar. No obstante, el motivo se explica "por las restricciones a usar buques de bandera local para cabotaje en Estados Unidos. Termina siendo más barato importar argentino y exportar yankee que hacer la operación de cabotaje", explicó una fuente del sector, mientras que otros sostienen que también se da el caso de compra de traders de ese país, para después redirigir a otros destinos.

De todos modos, el techo de este mercado ya se vio y queda demostrado por la tasa de crecimiento que en abril fue de apenas el 9,6% y se explica fundamentalmente por el efecto de la suba de precios internacionales.

Una demanda sudamericana

Chile está cómodo en el segundo puesto, muy cerca de los Estados Unidos con unos USD 865 millones en el primer cuatrimestre del año. Lógicamente, esta posición de privilegio se sostiene desde la puesta en marcha del oleoducto trasandino Otasa que también alcanzó su pico y no muestra mayores señales de crecimiento por haber completado toda la capacidad del caño.

El podio lo completa Brasil, aunque no por mucho tiempo. Con 204 millones de dólares en lo que va del año, el país vecino es un destino competitivo por cercanía y lo seguirá siendo en sectores como el gas natural y líquidos asociados al gas como el propano y el butano que tienen un mercado más chico que el petróleo, donde Brasil es una potencia con más de 4 millones de barriles diarios de producción. De ahí que las tasas de crecimiento de exportaciones energéticas estén cayendo al 15%.

PTC La Amarga Chica YPF Vaca Muerta.jpg La Amarga Chica es uno de los bloques que permite las exportaciones de crudo de Vaca Muerta.

Un mercado en crecimiento

Es por eso que en no más de un par de meses esta posición será ocupada por China, que ya acumula una compra de energía argentina por USD 176 millones con una tasa de crecimiento del 168%. Acá sí, un mercado totalmente complementario al crudo neuquino que necesita diversificar sus destinos de importaciones.

Lo mismo sucede con India, el otro gigante asiático que sufrió las consecuencias de la guerra en Medio Oriente y que está observando fuentes de abastecimiento alternativas como nuestro país. Es por eso que el acumulado de compras energéticas del 2026 ya suma USD 42 millones y tiene perspectivas de crecer mucho más.

Si bien la Unión Europea corre muy de atrás con apenas 13 millones de dólares, se trata de una región con creciente interés, lo que ya se demostró con la firma del primer contrato de largo plazo de abastecimiento de GNL con Alemania.

Además del gas, Europa está redefiniendo su base de proveedores energéticos desde la guerra de Rusia y Ucrania, algo que se profundizó con este conflicto en Medio Oriente. De ahí que Argentina, que antes era visto como un lugar más lejano que otras opciones, ahora se vuelve más apetecible desde el punto de vista de seguridad energética y alineamiento con Occidente.