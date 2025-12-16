YPF acelera Argentina LNG y negocia un nuevo socio tras la salida de Shell

YPF avanza con el proyecto Argentina LNG , el ambicioso plan para posicionar al país como exportador de Gas Natural Licuado (GNL), después de darse a conocer la decisión de Shell de no avanzar con la fase inicial. Así lo confirmó este martes Horacio Marín , presidente y CEO de la petrolera de bandera nacional, quien señaló que la compañía ya mantiene conversaciones con una empresa extranjera para cubrir el volumen que había sido previsto con la anglo-holandesa.

En paralelo, YPF trabaja junto a la italiana ENI y la compañía árabe ADNOC . En noviembre pasado, la petrolera argentina firmó un “Framework Agreement” con XRG , el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC.

De Vaca Muerta al mercado internacional

El proyecto Argentina LNG combina la producción de gas no convencional en Vaca Muerta con la licuefacción mediante tecnología de unidades flotantes (FLNG). En su primera etapa, el plan prevé una capacidad de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a partir de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno.

Según el diseño original, la iniciativa podría escalar hasta 18 MTPA hacia 2030, en función del cierre de los acuerdos comerciales, la consolidación de los socios y la estructuración del financiamiento del proyecto.

La alianza con ENI y ADNOC

Durante un evento realizado este mediodía en la Torre de YPF, en el barrio porteño de Puerto Madero, Marín adelantó que el proceso de búsqueda de financiamiento se pondrá en marcha en las próximas semanas.

“Estamos trabajando con ENI y ADNOC para terminar la firma, el ingreso, el contrato entre las tres compañías. Si no es esta semana, será la otra, pero vamos a terminar. Y a partir de ahí, ya la semana que viene, JP Morgan va a estar contactando a más de 200 bancos para empezar el project finance de las 12 millones de toneladas", explicó. Con Shell se negociaba la incorporación de un barco FLNG de 6 MTPA.

El ejecutivo evitó confirmar el nombre de la firma con la que se negocia para reemplazar el volumen que iba a aportar Shell, aunque remarcó que se trata de un actor de peso internacional. “No voy a contar con quién estamos trabajando. En este momento, en uno de los pisos de esta compañía está la otra empresa que va a posiblemente empezar a reemplazar las 6 millones de toneladas con la rapidez que queremos hacer el Argentina LNG”, afirmó.

FID YPF ENI Horacio Marín Claudio Descalzi (2) Marín junto al presidente de ENI, Claudio Descalzi.

Los planes que siguen en el desarrollo del GNL

Marín reconoció que el desarrollo de proyectos de LNG implica riesgos, principalmente asociados al cierre del project finance, pero subrayó que existen alternativas para garantizar el avance del plan.

“Si ese plan no sale, tenemos otro plan B. Y si ese no sale, tengo el plan C, que estoy seguro que sale. Puede pasar en el LNG siempre que fracases. ¿Por qué? Porque nos falta el project finance. Vos primero tenés que acordar, después consolidarte y después tenés que buscar dinero. Y nosotros estamos haciendo ese proceso”, señaló.

En ese sentido, destacó el respaldo que aportan los socios actuales. “Yo veo a las empresas que están trabajando con YPF, como ENI y ADNOC, que es una compañía que produce entre 3 y 4 millones de barriles y tiene capacidad de 5 millones de barriles por día. Estamos con empresas muy grandes. ENI tiene 25.000 millones de dólares de ventas por año. Es una empresa gigante. La espalda que te dan los socios hace que el promedio de éxito sea alto”, agregó.

GNL LGN proyecto barcaza barco buque gas natural licuado.jpg Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, viajará a Europa para incorporar un socio clave en Argentina LNG 3.

El proyecto Argentina LNG forma parte del Plan 4x4 de YPF, destinado a convertir a la compañía en una empresa shale de clase mundial. “Si nosotros logramos este project finance, a partir del año 27 la Argentina va a ser una locura. Vas a estar trabajando en el VMOS con más bombeo, haciendo el gasoducto de 36 pulgadas de SESA, de LNG de 6 millones de toneladas, y vas a tener que empezar a hacer un gasoducto de 48 pulgadas, el más grande que se ha hecho en la Argentina. Nunca se hizo”, sostuvo.

"Va a ser la mayor inversión extranjera de la Argentina en esos años", agregó Marín.

La salida de Shell de la primera fase de Argentina LNG

A comienzos de mes, Shell confirmó que decidió no avanzar con la fase inicial del proyecto. "Inicialmente, había participado únicamente en la etapa de pre-FEED. Seguimos considerando a la Argentina como un mercado de crecimiento potencialmente atractivo para la exportación de GNL. Por ello, Shell continúa explorando opciones de expansión junto con YPF para Argentina LNG", indicaron fuentes de la compañía, según pudo saber +e. La empresa había ingresado formalmente al plan en diciembre de 2024, tras la salida de la malaya Petronas.

“Mi objetivo personal es lograr el año que viene 18 millones de toneladas y empezar a hacer las obras. Shell dilata. Dice: sigamos y vemos, porque este año no puedo seguir a la velocidad. Pero como nosotros queremos hacer todo rápido, buscamos alguna empresa que venga y sea socia de YPF, y podemos lograrlo”, concluyó Marín.