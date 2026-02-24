Cómo es el megacentro de datos de IA que se instalará en Paraguay y funcionará con la energía de la represa de Itaipú

Paraguay quedó en el radar del negocio mundial de la inteligencia artificial. Meses atrás, la compañía estadounidense X8 Cloud, con sede en Los Ángeles, anunció su intención de instalar en ese país un megacentro de datos orientado a inteligencia artificial (IA) que, por escala y horizonte de inversión, aspira a convertirse en uno de los mayores del hemisferio sur.

La iniciativa prevé una inversión de entre USD 10.000 millones y USD 50.000 millones a lo largo de los próximos 30 años, según cifras difundidas oficialmente. El inicio de obras está previsto para el segundo trimestre del año, una vez que concluyan los trámites regulatorios y se definan las condiciones contractuales con la autoridad eléctrica paraguaya. La infraestructura se alimentaría principalmente de la generación de la Itaipú Binacional , la central emplazada sobre el río Paraná y administrada en partes iguales por Paraguay y Brasil.

La represa Itaipú como ancla energética del proyecto

Con más de 14 GW de capacidad instalada y una generación acumulada desde 1984 que supera los 3.000 millones de MWh, la represa Itaipú aporta alrededor del 78% de la electricidad consumida en Paraguay y cerca del 7% en Brasil. Esa escala es la que sedujo a los ejecutivos de X8 Cloud. “Paraguay tiene todo para convertirse en un hub mundial de IA. La energía limpia y abundante de Itaipú es un activo que ningún otro país puede ofrecer a esta escala”, afirmó Juan Carlos Dueñas, CEO de la compañía.

En una entrevista concedida al diario paraguayo La Nación, Dueñas detalló que la decisión de desembarcar en el país respondió a tres ejes centrales: la relación con Estados Unidos, la disponibilidad de energía limpia en grandes volúmenes y a precios competitivos, y el clima de negocios. “Hay tres factores para la decisión de hacer este proyecto en Paraguay. Uno es la relación entre ambos países, con la compañía americana, es uno de los factores muy grandes. También, que tienen la energía limpia, hay muchísima energía aquí con buen precio”, sostuvo.

paraguay-itaipu-DJLLvU1s Cómo es el megacentro de datos que Paraguay quiere alimentar con la energía de Itaipú. (Imagen: X8 Cloud)

El avance del emprendimiento depende ahora de la estructuración de un esquema contractual específico con la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Según explicó Dueñas al mismo medio, se trata de un tipo de acuerdo inédito para la empresa estatal paraguaya.

“Este tipo de contrato es nuevo para la Ande. Pensamos que estamos por buen camino y que vamos a llegar a un acuerdo y beneficio para los dos países y que las inversiones puedan llegar a venir a Paraguay”, señaló. La compañía busca, entre otros puntos, una tarifa eléctrica específica para operaciones de inteligencia artificial: “Solo se necesita tener transparencia y contratos de largo plazo de como 30 o 50 años para asegurar que este proyecto tenga éxito”, remarcó el ejecutivo, aludiendo a la necesidad de reglas claras para una inversión de esta magnitud.

Infraestructura digital sobre energía hidroeléctrica

Desde la empresa describen la iniciativa como la construcción del “ecosistema de IA y computación en la nube más grande de Latinoamérica”, estratégicamente ubicado para aprovechar una de las mayores fuentes de energía hidroeléctrica del mundo. La proximidad a Itaipú permitiría ofrecer infraestructura digital con una huella de carbono menor frente a centros de datos abastecidos por combustibles fósiles.

En términos económicos, los directivos de X8 Cloud proyectan que el modelo podría transformar el perfil exportador paraguayo. En declaraciones al citado portal, Dueñas sostuvo que, al utilizar la energía de Itaipú, “Paraguay puede exportar al mundo” servicios digitales e incluso intercambiarlos por otros bienes. “Esta es una de las cosas más valiosas del mundo en este momento y Paraguay con sus recursos naturales que ya existen puede empezar a participar en el mercado de tecnología”, afirmó.

Neuquén, en la carrera por los data centers: el proyecto de OpenAI

El movimiento paraguayo encuentra eco en Argentina. En octubre, la provincia de Neuquén apareció como una de las candidatas para albergar otro megaproyecto de infraestructura digital: el data center que OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, proyecta desarrollar junto a Sur Energy bajo el nombre “Stargate Argentina”.

La iniciativa contempla una inversión estimada en hasta USD 25.000 millones para un complejo de 500 MW en la Patagonia. Desde el gobierno neuquino mantienen cautela, aunque destacaron las ventajas comparativas de la provincia para este tipo de emprendimientos.

Neuquén reúne varios de los atributos que hoy exige la industria: clima frío y seco, disponibilidad de tierra a costos relativamente competitivos, conectividad por fibra óptica y, sobre todo, acceso a energía en gran escala, según publicó Infobae.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3F30VG FOTO DE ARCHIVO: El logo de OpenAI se ve en esta ilustración tomada, el 11 de marzo de 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El anclaje energético del proyecto incluye acuerdos de Sur Energy con generadoras como Central Puerto -operadora de la hidroeléctrica Piedra del Águila- y Genneia, que firmó un memorando de entendimiento para abastecer energía renovable.

Dentro del territorio neuquino se analizan ubicaciones como Tratayén, con acceso a infraestructura gasífera y cercanía a Vaca Muerta, y Arroyito, próxima a El Chocón. En ambos casos, la cercanía a fuentes de generación y nodos de transporte eléctrico aparece como condición determinante.

En noviembre, durante el Tech Day realizado en Casa de Gobierno, ejecutivos de Cushman & Wakefield expusieron sobre la creciente demanda global de espacios para data centers. Según detallaron, en los principales mercados desarrollados la vacancia ronda apenas el 3%, con oferta energética limitada, lo que empuja a las grandes tecnológicas a buscar nuevas geografías.

“El anuncio de Open IA de invertir en un data centers de gran escala en la Patagonia Argentina vino a acelerar un proceso, pero desde nuestra empresa tenemos casos concretos y clientes que están mostrando interés en radicarse en el país”, sostuvo Fernando Lerici.

Los números dimensionan la magnitud del negocio. La inversión promedio ronda los USD 10 millones por cada megavatio instalado. Un centro de 40 MW implica unos USD 400 millones, uno de 500 MW, como el anunciado, escala a USD 25.000 millones