El Gobierno definió las reglas del juego para las represas hidroeléctricas del Comahue

El 23 de octubre se conocieron las ofertas de las empresas interesadas en las represas hidroeléctricas del Comahue.

La Secretaría de Energía aprobó el régimen que regulará la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de las represas hidroeléctricas Alicurá, Piedra del Águila, Cerros Colorados y El Chocón , tras la transferencia de sus concesiones a nuevos operadores privados . La medida, oficializada este miércoles mediante la Resolución 19/2026 , apunta a ordenar la transición operativa y económica luego del cambio de control y a garantizar la continuidad del abastecimiento eléctrico.

La normativa se inscribe en el proceso iniciado el año pasado por el Ministerio de Economía, que culminó con la adjudicación de los activos hidroeléctricos a las empresas Edison Holding, BML Energía y Central Puerto , y establece el marco que deberá aplicar CAMMESA desde la toma de posesión efectiva, ocurrida el 9 de enero.

Según se detalla en la resolución firmada por la titular de la cartera energética, María Carmen Tettamanti, el objetivo central del nuevo régimen es "evitar descalces en la operación, el despacho y la liquidación de transacciones dentro del MEM", en un contexto de recambio de concesionarios.

El régimen aprobado busca “asegurar consistencia, verificabilidad y aplicación uniforme” en la liquidación de energía y potencia, evitando "interpretaciones divergentes" que puedan alterar la ecuación contractual vigente, en un sistema donde estas centrales cumplen un rol clave para la estabilidad del despacho eléctrico.

Energía regulada y energía liberada: cómo se repartirá la producción

Uno de los ejes centrales de la resolución es la asignación de la producción de cada represa entre energía y potencia regulada, por un lado, y energía y potencia liberada, por el otro.

Mientras que la energía regulada será remunerada conforme a los valores y mecanismos previstos en los contratos de concesión, la energía liberada podrá comercializarse libremente en el Mercado a Término o colocarse en el Mercado Spot, bajo las reglas vigentes del MEM y en línea con lo dispuesto por la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía.

Represas hidroeléctricas: cómo se calculará la remuneración de energía

La resolución detalla que la remuneración de la energía regulada se determinará a partir de los parámetros Precio por Energía Generada (PreEneGe) y Precio por Energía Operada (PreEneOp), mientras que la potencia será liquidada en función de la Disponibilidad Real de Potencia (DRP), el Precio Base y el factor kFM.

Asimismo, se establece que la actualización anual de los valores seguirá la fórmula prevista en los contratos de concesión, basada en los índices de inflación PPI y CPI de Estados Unidos.

Para los casos en que los valores estén expresados en moneda extranjera, la Secretaría de Energía definió que la conversión a pesos deberá realizarse conforme al mecanismo previsto en cada contrato de concesión.

En caso de que el contrato no indique cuál usar, se aplicará como criterio supletorio el tipo de cambio del Banco Central correspondiente al último día hábil del mes al que refiera el Documento de Transacciones Económicas (DTE) provisorio.

Regalías hidroeléctricas

En paralelo, la norma precisa que las regalías hidroeléctricas a favor de las provincias —Neuquén y Río Negro principalmente— y demás beneficiarios serán calculadas y liquidadas por CAMMESA, en función de la remuneración total por la energía producida y la disponibilidad de potencia, conforme a lo estipulado en los contratos concesionales.

Nuevas operadoras tomaron posesión de las represas del Comahue

Con la toma de posesión concretada el 9 de enero, las nuevas operadoras de los complejos hidroeléctricos del Comahue tomaron posesión de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados. Desde esa fecha, CAMMESA activó en simultáneo las adecuaciones necesarias en programación, despacho, registración, garantías y liquidaciones, con el objetivo de asegurar una transición ordenada y sin alteraciones en la operación del sistema eléctrico nacional.

Energía regulada, energía liberada y dólar: cómo será el nuevo esquema para las represas del Comahue

De acuerdo con información oficial, las empresas adjudicatarias cumplieron con el pago de los montos comprometidos por cada central, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, un corredor estratégico para el abastecimiento eléctrico del país. En conjunto, las transferencias superaron los 700 millones de dólares, resultado de las ofertas económicas ganadoras presentadas en el concurso público.

El consorcio encabezado por Edison Holding desembolsó 162 millones de dólares por Alicurá, mientras que el grupo BML y sus socios abonaron 235,6 millones de dólares para quedarse con El Chocón. En tanto, por Cerros Colorados se pagaron 64,1 millones de dólares y Central Puerto concretó un desembolso de 245 millones de dólares para asumir la concesión de Piedra del Águila.

Las operaciones se realizaron mediante pagos únicos, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, sin contemplar esquemas de prórroga. Desde la Secretaría de Energía indicaron además que los nuevos concesionarios deberán ejecutar un plan integral de modernización de las centrales, con inversiones estimadas en torno a los 400 millones de dólares, orientadas a la renovación tecnológica, la mejora de la eficiencia y el refuerzo de los estándares de seguridad.

El salvavidas del Comahue: la concesión de las represas hidroeléctricas son un salvavidas para las deudas del Nación.

Como parte del proceso de traspaso, las empresas cuentan con un plazo de 30 días corridos desde la toma de posesión para completar la presentación de la documentación final exigida por la normativa vigente.