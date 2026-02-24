Los próximos parques renovables de Genneia y la mayor granja solar del país

La inauguración del parque solar Anchoris en Mendoz a de 180 MW fue apenas el primer paso de varias inauguraciones renovables que tiene previstas Genneia para este año, con Mendoza y San Juan como principales bastiones.

La empresa ya acumula 630 MW solares instalados en toda la región de cuyo a través de 6 parques (Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris y San Rafael I) y se encamina a superar los 800 MW en pocos meses.

Para mayo se espera que se ponga en marcha la segunda etapa de San Rafael con otros 30 MW, luego entraría San Juan Sur con 130 MW, y finalmente Lincoln y Junín de 20 MW cada uno.

El parque solar más grande del país

Por otro lado, ya trabaja en tres o cuatro proyectos adicionales de gran magnitud para el 2027, donde uno fue dado a conocer por el gobernador Alfredo Cornejo en la inauguración y podría convertirse en el más grande de todo el país.

Se denominaría Mendoza Sur Diamante y tendría una capacidad de 345 MW, ampliable a 500 MW. La inversión inicial superaría los 300 millones de dólares, con lo cual, podría adherir al RIGI tranquilamente.

Parque Solar San Rafael - Genneia Renovables energía (2) El Parque Solar San Rafael de Genneia cuenta con 400.000 paneles solares.

“Mendoza va a superar este año los 700 MW que prometimos. Pero también tenemos más de 1.000 MW adicionales en distintas etapas de planificación, consolidándonos como los referentes de la energía solar en todo el país”, dijo Cornejo.

De hecho, con Anchoris la provincia cuyana quedó apenas un paso detrás de San Juan como la mayor generadora del país y con la puesta en marcha de estos proyectos la superaría ampliamente. “Ya la solar supera lo que tenemos en hidroeléctrica”, dijeron.

Las renovables apuntan a la minería

Para eso, el plan minero de la provincia ocupa un lugar preponderante como dinamizador de las renovables al ofrecer una futura demanda sólida. “La minería será uno de los principales demandantes de energía renovable y, en ese camino, acompañamos a la provincia y al país en su objetivo de avanzar hacia una transición energética que impulse el desarrollo”, dijo el presidente de Genneia, Jorge Brito.

Uno de los planes de la compañía es formar parte de la construcción de líneas de transporte eléctrico tanto para el cobre en cuyo como para el litio en el NOA y así tener mayor capacidad para instalar más parques. “Estamos trabajando en un proyecto de cobre bastante avanzado con Mendoza”, afirmaron.

A nivel nacional, Genneia se encamina a superar los 1,7 GW de capacidad renovable instalada entre eólica y solar con inversiones acumuladas en torno a los 2.000 millones de dólares. Con un 19% de participación en cada caso, lidera tanto el segmento eólico como solar en todo el país.