Genneia inauguró el Parque Solar Anchoris y ya suma 180 MW en Cuyo

Genneia inauguró oficialmente el Parque Solar Anchoris en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza . Este proyecto, que demandó una inversión de 160 millones de dólares , representa un paso clave en la estrategia de expansión de la compañía, s umando 180 MW de capacidad instalada destinados a abastecer a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER) .

El evento de inauguración contó con la presencia del equipo directivo de Genneia, encabezado por su presidente, Jorge Brito , y su CEO, Bernardo Andrews .

Asimismo, participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Martín Kerchner; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la ministra de Energía y Ambiente provincial, Jimena Latorre; y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Alasino, junto a autoridades nacionales y referentes del sector energético.

Parque Solar Anchoris Genneia Renovables energía solar (4)

Genneia, una marca registrada de las renovables

Durante el acto, Brito destacó la relevancia estratégica del proyecto: “La inauguración de Anchoris no es solo un hito para Mendoza; nos permite consolidar a Genneia como el líder absoluto de la matriz energética renovable en Argentina. Con este paso, reafirmamos nuestra capacidad para encabezar la transición energética nacional, respondiendo con infraestructura real a la demanda de sectores críticos como la minería”.

“Estos proyectos nos permitirán alcanzar una capacidad instalada superior a los 1.7 GW para 2026, reafirmando que no solo somos los pioneros, sino los mayores inversores en el sector. Con el 20% del mercado tanto en generación eólica y solar, en 2025 nos transformamos también en la principal compañía de energía solar del país”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, subrayó el impacto regional: “Este parque solar es una muestra concreta del rumbo que ha tomado Mendoza para consolidarse como un polo de energías renovables. Inversiones de esta magnitud generan empleo genuino, impulsan la economía local y validan nuestra decisión de avanzar hacia un modelo energético competitivo y moderno”.

Jorge Brito y Alfredo Cornejo (2) Alfredo Cornejo y Jorge Brito.

Cómo es el parque solar Anchoris

El Parque Solar Anchoris cuenta con 360.000 módulos solares bifaciales de última generación, una tecnología que permite captar la radiación directa y la reflejada por el suelo, maximizando la eficiencia. Se estima que el parque producirá anualmente 497.000 MWh, lo que equivale al consumo de 125.000 hogares y permitirá evitar la emisión de más de 220.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

En términos de impacto social, durante su fase de construcción el proyecto generó más de 350 puestos de trabajo, fomentando el desarrollo de capacidades técnicas en la comunidad de Luján de Cuyo y zonas aledañas.

Con la puesta en marcha de Anchoris y la reciente operatividad de los primeros 140 MW del Parque Solar San Rafael, Genneia ya totaliza 630 MW de capacidad solar en la región de Cuyo, integrando los activos de Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III y Malargüe I.

La proyección para el cierre de 2026 es alcanzar los 800 MW solares en la región con la finalización del proyecto San Juan Sur (130 MW), consolidando una matriz energética limpia, eficiente y orientada a la descarbonización de la economía argentina.