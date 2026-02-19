En marzo se realizará la audiencia pública por el parque eólico Cerro Policía

El Gobierno de la provincia de Río Negro , a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro , convocó a la comunidad a participar de la Audiencia Pública del Proyecto Parque Eólico Cerro Policía 300 MW , en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

La audiencia se realizará el 19 de marzo de 2026, a las 10, en la Escuela N° 193 “José Sabino Rojas”, ubicada en Cerro Policía . En ese encuentro se analizará el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto impulsado por la empresa Argentina Fortescue Future Industries S.A..

El parque eólico contará con una potencia instalada de 300 megavatios y se emplazará en la Meseta de Rentería, en el Departamento El Cuy, sobre un predio estimado de 5.070 hectáreas. Según la información oficial, el emprendimiento busca incorporar energía renovable al sistema eléctrico y contribuir a la diversificación productiva de la región.

Desde el gobierno provincial se indicó que el proyecto forma parte de la estrategia de desarrollo vinculada al sector energético. En ese sentido, se destacó la importancia de contar con mecanismos de evaluación, control ambiental y participación ciudadana para el análisis de este tipo de iniciativas.

Más energía y más trabajo en Río Negro

En este marco, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck señaló que los proyectos considerados estratégicos deben ser evaluados con criterios de responsabilidad ambiental, transparencia y acceso a la información pública, en el marco de los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

El Estudio de Impacto Ambiental examina los posibles efectos ambientales, sociales y territoriales del parque eólico, y define las medidas de mitigación, protección y gestión correspondientes. De acuerdo con el documento, el proyecto se ubica en una zona rural de baja densidad poblacional, fuera de áreas naturales protegidas y a más de 30 kilómetros de las más cercanas, con viviendas situadas a más de 800 metros de los aerogeneradores previstos.

Las personas interesadas en participar de la audiencia podrán inscribirse hasta 72 horas antes del encuentro mediante el formulario disponible en el sitio web oficial de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Asimismo, se podrán presentar opiniones por escrito. El expediente completo y el Estudio de Impacto Ambiental se encuentran disponibles para consulta pública en formato digital.

La audiencia pública constituye una instancia formal dentro del proceso administrativo, destinada a recopilar aportes, observaciones y opiniones de la comunidad antes de la toma de decisiones finales sobre el proyecto.