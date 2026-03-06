Río Negro explora nuevas oportunidades en la industria nuclear en Canadá

En un momento de renovado interés mundial por la energía nuclear como fuente de generación eléctrica baja en emisiones, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , mantuvo esta semana en Canadá un encuentro con directivos de firmas energéticas internacionales para explorar oportunidades de cooperación tecnológica y reforzar la proyección internacional de INVAP .

La reunión se realizó con autoridades de CANDU Energy en las afueras de Toronto, donde la compañía canadiense cuenta con una de las plantas de fabricación de reactores nucleares más relevantes del mundo. Allí se analizaron posibles líneas de trabajo conjunto vinculadas a la operación y modernización de centrales nucleares, el desarrollo de servicios tecnológicos especializados y la participación en futuros proyectos de la industria.

1772800780_be101a15ee7033fc6109 Weretilneck explora oportunidades para posicionar a INVAP en el sector nuclear internacional (Imagen: Gobierno de Río Negro)

De acuerdo a información oficial, la iniciativa busca ampliar la inserción de Río Negro en la cadena de valor del sector nuclear, un ámbito en el que INVAP acumula una trayectoria de varias décadas en el desarrollo de reactores de investigación, proyectos satelitales y sistemas de alta complejidad exportados a distintos países.

“Estamos en las afueras de Toronto visitando una de las empresas que fabrica reactores más grandes del mundo, trabajamos para vincular aún más a Río Negro y a INVAP, con Canadá y con el desarrollo de la energía nuclear, que va a ser la energía determinante en el futuro del mundo”, afirmó Weretilneck durante la visita.

1772801635_a5cd1617ea49ccd385c5 La delegación rionegrina junto a directivos de CANDU Energy. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

Asimismo, el mandatario hizo énfasis en el peso que tiene la firma con sede en Bariloche dentro del entramado productivo de la provincia. En ese sentido, planteó que uno de los desafíos es transformar ese posicionamiento internacional en nuevas inversiones, más desarrollo tecnológico y oportunidades laborales vinculadas a la economía del conocimiento.

La actividad se inscribe dentro de la agenda que el gobernador lleva adelante en Toronto, donde también participó de la convención minera Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el mayor encuentro global de la industria minera.

Río Negro en la PDAC: presentan inversiones mineras

En los días previos a las reuniones vinculadas al sector tecnológico, la provincia también buscó posicionar su potencial geológico en la PDAC con el objetivo de atraer capitales para el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

Durante la primera jornada del evento, el 3 de marzo, Weretilneck expuso sobre las oportunidades de inversión que ofrece Río Negro. Actualmente, la provincia cuenta con más de 60 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo que generan empleo para más de 1.700 familias, según datos oficiales.

La participación argentina incluyó además el denominado “Argentina Day”, una presentación en la que autoridades nacionales y provinciales expusieron el potencial minero del país ante cerca de 470 empresas e inversores internacionales. En ese espacio se detallaron avances del sector.

“Queremos que haya inversiones, queremos que haya empleos, queremos que nuestros jóvenes vean en la minería la gran oportunidad posible. Por eso estamos aquí en Canadá, para que nos conozcan y para que confíen en Río Negro”, señaló el gobernador.

La delegación argentina también estuvo integrada por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Minería, Luis Lucero; el titular de la Agencia de Inversiones, Diego Sucalesca; y el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. También participaron los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Teresita Madera (La Rioja) y Hebe Casado (Mendoza), junto a ministros y funcionarios de Salta, Santa Cruz y San Juan.