Éxito rotundo: Argentina destaca en el PDAC 2026 con USD 47.000 millones en minería

La Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) es la convención minera más influyente del planeta.

La edición 2026 de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la convención minera más importante del mundo, cierra con 27.000 asistentes de más de 125 países, 1.300 expositores y 700 ponentes. En ese escenario de altísima exigencia, la delegación argentina protagonizó el Argentina Day y dejó una marca histórica: proyectos mineros aprobados y en evaluación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) suman USD 47.000 millones, según el balance oficial presentado el 2 de marzo en Toronto.

El secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González , definió al RIGI como “una herramienta extremadamente poderosa que brinda estabilidad por 30 años”. Junto al secretario de Minería Luis Lucero y al titular de la Agencia de Inversiones Diego Sucalesca , expusieron un marco de seguridad jurídica renovada que incluye la adecuación de la Ley de Glaciares y decenas de adhesiones provinciales al régimen.

El total de USD 47.000 millones combina estos casos con iniciativas en carpeta, principalmente en cobre, litio y oro, y refleja el éxito del RIGI en atraer capital extranjero en un contexto de demanda récord por minerales críticos.

image

Provincias en carrera: San Juan, Mendoza y Salta lideran el ranking

El Argentina Day dedicó un panel entero al enfoque provincial (“Where Mining Happens: Argentina’s Provincial Approach”), donde se evidenció una competencia virtuosa entre jurisdicciones.

Mendoza reapareció en el Ranking Fraser tras tres años de ausencia (puesto 56 global, 53,06 puntos; Policy Perception Index 46,94). La vicegobernadora Hebe Casado destacó: “Somos la primera provincia que adhirió al RIGI y la primera que obtuvo un RIGI aprobado”. Subrayó la reconstrucción de licencia social mediante transparencia, insti image Delegación argentina en PDAC 2026 presenta el balance del RIGI ante 470 inversores en Toronto. Foto: Argentina. gob.ar tucionalidad y trabajo conjunto con cámaras, ONG y universidades. El director de Minería Jerónimo Shantal agregó: “La licencia social no se concede, se construye” con gobernanza consistente, Policía Ambiental Minera, digitalización y monitoreo participativo.

reapareció en el tras tres años de ausencia (puesto 56 global, 53,06 puntos; Policy Perception Index 46,94). La vicegobernadora destacó: “Somos la primera provincia que adhirió al RIGI y la primera que obtuvo un RIGI aprobado”. Subrayó la reconstrucción de mediante transparencia, insti tucionalidad y trabajo conjunto con cámaras, ONG y universidades. El director de Minería agregó: “La licencia social no se concede, se construye” con gobernanza consistente, Policía Ambiental Minera, digitalización y monitoreo participativo. San Juan se consolidó como la provincia más atractiva del país (76,94 puntos, puesto 18 global), según el último informe Fraser. Alberga proyectos emblemáticos como Los Azules (McEwen Copper), Vicuña (Josemaría + Filo del Sol), El Pachón y MARA .

se consolidó como la provincia más atractiva del país (76,94 puntos, puesto 18 global), según el último informe Fraser. Alberga proyectos emblemáticos como (McEwen Copper), (Josemaría + Filo del Sol), y . Salta presentó su modelo de gobernanza basado en estabilidad normativa, seguridad jurídica y planificación productiva. El ministro Ignacio Lupión resaltó producción activa, proyectos en expansión y robusta cartera en etapas avanzadas, junto con fortalecimiento de proveedores locales y expansión de infraestructura en la Puna.

Otras provincias presentes incluyeron Jujuy (gobernador Carlos Sadir), Río Negro (gobernador Alberto Weretilneck), Catamarca (vicegobernador Rubén Dusso y ministra Olga Teresita Regalado), La Rioja (vicegobernadora Teresita Madera), Santa Cruz y Chubut.

image Delegación argentina en PDAC 2026 presenta el balance del RIGI ante 470 inversores en Toronto. Foto: prensa gobierno de Salta.

Cobre: Perspectiva muy optimista

Un estudio de GEM Mining Consulting proyecta que Argentina concentrará hasta el 21% de la producción regional de cobre para 2050, gracias a cinco megaproyectos que entrarían entre 2027 y 2050: El Pachón, Vicuña, Los Azules, MARA y Taca Taca. Estos desarrollos desafían el liderazgo histórico de Chile y Perú por su alta ley y escala.

Michael Meding (McEwen Copper) afirmó tras más de 30 reuniones con inversores: “El capital busca proyectos serios de cobre”. Ron Hochstein (Vicuña Corp.) coincidió en que la estabilidad actual posiciona a Argentina como destino competitivo.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estima que el desarrollo pleno de cobre y litio podría duplicar el empleo minero actual (100.000 puestos directos e indirectos) hasta 200.000-250.000 en los próximos años.

image Reglas estables, estándares ESG alineados y previsibilidad regulatoria convierten al potencial geológico argentino en oportunidad concreta.

,

Contexto global y próximos pasos

PDAC 2026 transcurrió bajo un cielo nevado y temperaturas bajo cero, pero el ambiente en el Metro Toronto Convention Centre fue cálido para Argentina. El país llega en la antesala de la Argentina Week en Nueva York (con presencia del presidente Javier Milei) y tras récord exportador 2025 de más de USD 6.000 millones en productos mineros.

El mensaje desde Toronto es unánime: reglas estables, estándares ESG alineados y previsibilidad regulatoria convierten al potencial geológico argentino en oportunidad concreta. Si se consolidan las señales actuales, las exportaciones mineras podrían multiplicarse hasta USD 30.000 millones anuales en la próxima década.

En un mundo que compite ferozmente por minerales de la transición energética, Argentina dejó de ser “una oportunidad condicionada” para convertirse en frontera prioritaria para el capital global.