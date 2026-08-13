¿Puede un metal casi desconocido encarecer la perforación en Vaca Muerta?

El tungsteno , un metal que la mayoría de la población desconoce, se convirtió en 2026 en uno de los protagonistas silenciosos del sector energético. Su precio se disparó a niveles históricos y, aunque la Argentina no participa de su extracción a gran escala, la industria hidrocarburífera local depende de este material en un punto clave de la cadena: las herramientas de perforación .

El detonante del rally fue la política comercial de China , responsable de más del 79% de la producción mundial del mineral, según datos de Expert Market Research. El 4 de febrero de 2025, el gigante asiático implementó un sistema de control de exportación "un artículo, un certificado" para 25 productos de metales raros, entre ellos el paratungstato de amonio (APT), la principal forma comercial del metal.

A esa restricción se sumaron tres reducciones anuales consecutivas de la cuota de extracción china, de aproximadamente 6% cada una, lo que llevó las tasas de explotación de las minas del país por debajo del 35% en agosto de 2025, con inventarios reducidos a apenas 14-16 días de cobertura, el nivel más bajo en casi tres años.

China concentra más del 79% de la producción mundial de tungsteno y define el pulso del mercado global.

El resultado fue una escalada de precios sin precedentes. Según la consultora Fastmarkets, el APT pasó de 900-940 dólares por unidad métrica de WO (MTU) en enero de 2026 a 1.650-1.900 dólares a mediados de febrero. Asimismo, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, intensificado con ataques aéreos conjuntos el 28 de febrero, agregó tensión adicional: el tungsteno es un insumo esencial para munición perforante y sistemas de armamento, y el consumo militar ligado a defensa podría crecer 12% este año, según estimaciones de Project Blue citadas por Expert Market Research.

Para el segundo trimestre de 2026, Expert Market Research registró que el benchmark global pasó de 1.850 dólares por MTU en el primer trimestre a 3.050 dólares en el segundo, un salto de casi 65%.

Fragmentación del mercado

Desde mayo de 2026 se observó una corrección relevante, pero con un matiz clave: es casi exclusiva del mercado chino. Según datos de Shanghai Metals Market (SMM) relevados por Critical Minerals News, el APT en el benchmark doméstico chino cayó de 105.775 dólares por tonelada en julio a 79.731 dólares al 3 de agosto de 2026, una baja de 24,6%.

Sin embargo, el benchmark occidental —APT CIF Rotterdam (88,5%)— se mantuvo firme en 3.075 dólares por MTU al 30 de julio, casi sin cambios respecto de la lectura anterior de 3.100 dólares. Es decir, la escasez para los compradores que no operan en China sigue vigente, mientras el mercado interno chino se enfría por toma de ganancias y acumulación de inventarios.

La escasez de tungsteno presiona los costos de mantenimiento de los equipos de perforación petrolera.

Por qué le importa a la industria petrolera

El tungsteno no interviene en el proceso extractivo de hidrocarburos como insumo químico, sino como material estructural de las herramientas que hacen posible la perforación. De hecho, en forma de carburo de tungsteno —un compuesto cementado de altísima dureza y resistencia térmica— ya se utiliza en:

Brocas de perforación rotativa , cuya dureza permite penetrar formaciones geológicas difíciles.

, cuya dureza permite penetrar formaciones geológicas difíciles. Boquillas de brocas PDC , que dirigen el fluido de perforación hacia la cara de la broca para enfriar la estructura de corte y limpiar los recortes de roca.

, que dirigen el fluido de perforación hacia la cara de la broca para enfriar la estructura de corte y limpiar los recortes de roca. Casquillos y bujes de desgaste , expuestos a fluidos de perforación abrasivos, vibración, presión y medios corrosivos.

, expuestos a fluidos de perforación abrasivos, vibración, presión y medios corrosivos. Vástagos de válvulas, asientos de válvula y componentes de bombas , sometidos a entornos abrasivos y de alta presión.

, sometidos a entornos abrasivos y de alta presión. Recubrimientos para prolongar la vida útil de brocas y equipos de fondo de pozo.

Estos componentes son de uso intensivo en operaciones de perforación no convencional como las que se desarrollan en Vaca Muerta, donde los pozos horizontales de gran extensión y las fracturas múltiples exigen equipos capaces de resistir condiciones extremas de abrasión y presión durante largos períodos de operación continua.

Vaca Muerta, epicentro de la perforación no convencional argentina, demanda herramientas de altísima resistencia.

Perspectivas: precios altos como norma

Los analistas coinciden en que la tensión estructural del mercado difícilmente desaparezca en el corto plazo. Expert Market Research proyecta un benchmark global de 2.900 a 3.400 dólares por MTU para el segundo semestre de 2026. El banco de inversión CICC, citado por la firma Fhonk, estima que entre 2026 y 2028 el déficit global de oferta y demanda de tungsteno representará más del 17% de la demanda, con apenas 5.000 toneladas de nueva capacidad minera fuera de China previstas para este año.

Del lado de la demanda, un factor adicional presiona los precios al alza: la penetración del alambre de tungsteno para paneles fotovoltaicos superó el 60%, con una demanda incremental anual de más de 4.500 toneladas, según la misma fuente.

El principal riesgo bajista, según Expert Market Research, sería una distensión comercial que extienda al tungsteno la suspensión de controles a minerales críticos que China aplicó en noviembre de 2025 a otros productos, combinada con una expansión más rápida de la producción minera en Corea del Sur, Portugal y España.

Para las operadoras y empresas de servicios que trabajan en los proyectos energéticos argentinos, el mensaje es claro: los costos de las herramientas de perforación con componentes de tungsteno seguirán bajo presión mientras la brecha entre oferta y demanda global no se cierre.