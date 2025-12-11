Ricardo Markous: "En dos años vamos a llegar al millón de barriles y en 2030 al millón y medio"

Ricardo Markous fue uno de los protagonistas del evento Propymes . El CEO de Tecpetrol , la gran estrella del Grupo Techint por estos momentos gracias al boom de Vaca Muerta , afirmó que la industria llegará al millón de barriles día de producción en dos años y al millón y medio de barriles “a fin de la década” .

No obstante, alertó que “va a depender del precio del petróleo porque nos financiamos con eso. Si baja, el crecimiento será un poco más lento”. Sobre este punto, también mencionó que la baja del precio de 80 dólares por barril en 2024 a unos 62 dólares en 2025 trajo muchos problemas al sector .

“El escenario es complejo. Vamos a tener que trabajar para ser competitivos. Algunos hablan que el precio puede bajar aún más. Yo los invito a todos los proveedores nuestros a trabajar en innovación. Si ustedes se preparan para esto, después vendrá la minería con otros órdenes de magnitud”, destacó.

Ricardo Markous Tecpetrol Propymes (2)

Los Toldos II Este, la nueva estrella de Tecpetrol

Cómo ejemplo de competitividad, contó que, mientras en Fortín de Piedra se hacían 2 o 3 fracturas por día y se demoraba unos 30 días para perforar un pozo de 1.500 metros de rama lateral, en Los Toldos II Este están haciendo 10 fractura y tardan unos 14,2 días para perforar pozos de 3.500 metros.

Este yacimiento ubicado en el norte de la cuenca cercano a Rincón de los Sauces es la principal carta de crecimiento de Tecpetrol en la ventana de crudo. Con una perspectiva de inversión de 1.200 millones de dólares en plantas y gasoductos y otros 1.300 millones en perforación y fractura, la petrolera buscará llegar a la meta de 70.000 barriles día en 2027.

“Ya hay 600 pymes trabajando en Los Toldos II y seguramente vamos a alcanzar las 1.000. También vamos a producir 5 millones de m3 día adicionales por gas asociado y con el resto de nuestra producción de crudo, vamos a superar los 100.000 barriles”.

Ricardo Markous Tecpetrol Propymes (1)

El gas y las arenas para Vaca Muerta

En gas, celebró que “el mercado argentino está muy abastecido y que la importación de fueloil y gasoil en picos invernales pasó de 80 barcos por año y a 25 barcos. El escenario es positivo, Vaca Muerta es una realidad y va a seguir creciendo”.

Dentro de los mayores desafíos que se vienen, mencionó como uno de los más problemáticos a la gestión de la arena. “Va a ser todo un tema. La mayoría viene de Entre Ríos. Estamos pronosticando 8 millones de toneladas por año que va a tener que venir en camiones y va a ser un problema, pero también van a haber muchas oportunidades en lo logístico”.

Finalmente, proyectó una balanza comercial energética superior a los 20.000 millones de dólares para 2030 y de 30.000 a 40.000 millones en 2035 si se concretan los proyectos de GNL. De todos modos, pidió no quedarse en los récords de exportación, sino “trabajar juntos para dejar un país con un entramado industrial preparado para los proyectos que se avecinan”.