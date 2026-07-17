Vaca Muerta al mundo: la "superflota" del proyecto VMOS ya navega hacia Punta Colorada

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) avanza hacia una nueva fase constructiva con el despliegue de una flota especializada que asume las tareas más complejas en la futura terminal offshore de Punta Colorada . Este operativo marítimo, fundamental para la logística de exportación de crudo desde la costa rionegrina, integra embarcaciones de alta tecnología que cumplen roles críticos en la infraestructura marítima.

De acuerdo a la información que trascendió, el despliegue inicia con el arribo del buque de tendido de tuberías Seminole a Bahía Blanca para completar sus tareas de alistamiento previas al ingreso en operaciones. A este buque se suma el transporte pesado White Merlin , que ya navega hacia el estuario con los remolcadores EDT Aeolus y Spring 360 sobre su cubierta.

El Seminole instalará la tubería submarina de 5 kilómetros que conectará la planta terrestre con la terminal.

La conexión submarina

Entre las unidades de la flota, el Seminole carga con una de las responsabilidades principales del cronograma. Este buque especializado en el tendido de tuberías submarinas inició su travesía desde aguas de Bonny, Nigeria, con el objetivo de incorporarse al proyecto en Argentina.

Su misión específica consiste en instalar la línea que conectará la planta de almacenamiento terrestre con la terminal offshore, situada a unos cinco kilómetros de la costa. Según la información técnica disponible, "ese ducto permitirá transportar el petróleo desde los tanques de almacenamiento hasta el sistema de carga mar adentro". Este nexo resulta vital para que los grandes petroleros operen y retiren la producción proveniente de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

La terminal de Punta Colorada permitirá operar buques VLCC, capaces de cargar 2 millones de barriles de crudo.

Logística de alta precisión

Otra pieza fundamental del operativo es el White Merlin, un buque semisumergible diseñado para el transporte de cargas pesadas. Esta embarcación traslada los remolcadores EDT Aeolus y Spring 360, cuya intervención será esencial durante las maniobras offshore y el montaje de la infraestructura.

La descarga de estas unidades requiere una maniobra de alta precisión técnica. El operativo prevé una flotación controlada en las cercanías del canal de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano. Para ejecutar este procedimiento con seguridad, se requiere una profundidad de aproximadamente 22 metros y condiciones de mar favorables. Una vez en el agua, ambos remolcadores amarrarán en un muelle de Ingeniero White para finalizar su preparación antes de partir hacia Río Negro.

El buque de transporte pesado White Merlin traslada remolcadores esenciales para las maniobras en Punta Colorada.

Hacia una nueva escala exportadora

La infraestructura en Punta Colorada se integra por un sistema de carga fondeado mediante anclas y cadenas, cuya instalación comenzó hace semanas. El diseño de la terminal busca permitir la operación de buques de la clase VLCC (Very Large Crude Carrier).

Estos tanqueros gigantes poseen la capacidad de transportar alrededor de dos millones de barriles de petróleo por viaje. Esta magnitud operativa marcará un cambio de escala definitivo para las exportaciones argentinas de crudo. El arribo escalonado de la flota responde al cronograma del proyecto VMOS, el cual avanza de forma simultánea en tierra y en el frente marítimo.

Ahora, el enfoque se traslada a las tareas especializadas que permitirán, finalmente, que la producción de Vaca Muerta acceda al mercado global mediante grandes buques tanque desde la costa de Río Negro.