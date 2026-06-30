VMOS: la mega obra ingresa al último tramo de su construcción

El Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) ingresa a la ultima parte de su construcción y el shale oil le pondrá fin a los cuellos de botella en la región. Así lo confirmó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, quien detalló que el proyecto registra un 73% de avance .

En declaraciones radiales, González detalló: "Tenés el oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra con un grado avance del 73% que va a permitir a partir de enero empezar a cargar los barcos más grandes de crudo".

El VMOS representa una inversión estratégica para conectar Vaca Muerta con el Atlántico. Según González, la operatividad plena del sistema cambiará la balanza comercial y remarcó que el ducto es fundamental para alcanzar las metas de exportación de petróleo proyectadas para los próximos años.

Impacto en la exportación de petróleo y divisas

La finalización de las obras permitirá un salto en los ingresos de divisas. "Cuando esté listo ese caño de acá un año y medio estás exportando 14 15.000 millones de dólares por año de petróleo entonces ¿cómo no puede tener eso un impacto positivo?", subrayó González.

"El RIGI no lo inventó a ese proyecto, pero estaba identificado y no se había hecho. Un proyecto de 3.000 millones que necesitaba un cheque de los bancos de 2.000 y lo primero que dijeron es 'Listo el cheque está, pero sabes qué condición precedente tiene que tener RIGI’", detalló.

"Sin RIGI no hay cheque. El RIGI lo que hace y todas las reformas de Milei obviamente es que el ritmo de ese crecimiento cambie completamente. Estamos hablando de un ritmo muchísimo más intenso que va a hacer que estos sectores energía y minería tengan un impacto enorme", agregó.

VMOS Allen tanque de almacenamiento petróleo Río Negro (3) Sigue avanzando la construcción del VMOS.

El financiamiento para el VMOS

La estructura financiera dependía de la seguridad jurídica para liberar fondos bancarios. El secretario explicó que el oleoducto no se habría concretado sin las garantías actuales. La obra avanza ahora gracias a que los inversores cuentan con un marco de previsibilidad que antes no existía.

Sobre la necesidad de incentivos para la inversión en Vaca Muerta, el funcionario señaló: "Le das incentivos porque si no las inversiones no se hacían. Las condiciones de Argentina no lo permitían y los inversores no confiaban plenamente".

El desarrollo energético, traccionado por el 73% de avance del oleoducto, busca eliminar la restricción externa de divisas. La capacidad de transporte es la pieza faltante para que la producción local llegue a mercados globales y González ponderó que el rumbo económico actual consolida este crecimiento.

Proyecciones para el desarrollo de Vaca Muerta

La mejora en la evacuación es prioridad de la gestión. González vinculó el avance del VMOS con la expansión de áreas: "Las inversiones se están dando fuerte en Vaca Muerta. Este proyecto de Rincón de Aranda, gracias al RIGI, es más grande de lo que estaban pensando hacer inicialmente".

La meta es que energía y minería alcancen una balanza comercial de 50.000 millones de dólares. El aporte del Vaca Muerta Oil Sur es central para superar las exportaciones del agro.

El compromiso de inversión bajo el régimen alcanza casi los 150.000 millones de dólares. Las empresas deben desembolsar el 40% del monto mínimo requerido en los primeros dos años. El monitoreo del 73% de avance asegura el cumplimiento del cronograma para iniciar las cargas de crudo.