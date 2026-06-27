VMOS: por qué el nuevo oleoducto redefine el valor del crudo argentino

La industria hidrocarburífera argentina se encuentra en el umbral de un cambio de paradigma histórico. Impulsado por la productividad de Vaca Muerta, el país está a punto de invertir su histórica matriz de consumo: pasará de destinar el 70% de su producción al mercado interno para exportar el 75% del petróleo que produce .

El motor de esta transformación será Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , un megaproyecto de infraestructura midstream que no solo conectará la cuenca neuquina con el mundo a una escala sin precedentes, sino que mejorará sustancialmente la rentabilidad del crudo argentino.

Durante las Segundas Jornadas Midstream que llevó a cabo el IAPG Comahue esta semana en el Casino Magic, uno de los ejes destacados de los debates fue el desarrollo de la infraestructura de transporte, que hoy se encuentra estresada por el crecimiento sin pausa de la producción de crudo no convencional.

Cómo es VMOS

La compañía VMOS S.A., conformada por las principales operadoras de la cuenca, nació para resolver ese cuello de botella crítico. Con una inversión proyectada de USD 3.200 millones, el sistema está diseñado específicamente para un país con vocación exportadora.

El proyecto contempla la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros de extensión (30 pulgadas de diámetro) que unirá la cabecera de bombeo en Allen, provincia de Río Negro, con una nueva y moderna terminal de exportación onshore y offshore ubicada en Punta Colorada.

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La obra está diseñada para escalar de manera modular acompañando el crecimiento de la producción: desde una capacidad inicial de 180.000 barriles por día (bpd), hasta una base firme de 550.000 bpd, con potencial de ampliación hasta 700.000 bpd mediante la incorporación de una tercera estación de bombeo y el uso de agentes reductores de fricción (DRA), según detalló Javier Bilotte, gerente de Ingeniería y Construcción de VMOS.

En la terminal de Punta Colorada se instalarán seis tanques de 120.000 m³ cada uno (alcanzando una capacidad total de almacenamiento en el sistema de 5,5 millones de barriles). Desde la costa, un ducto submarino de 38 pulgadas se adentrará 7 kilómetros en el lecho marino para conectarse a dos monoboyas fondeadas a 40 metros de profundidad.

Un crudo más competitivo

Este último dato es la clave del negocio: esa profundidad permitirá, por primera vez en Argentina, la carga de buques VLCC (Very Large Crude Carrier), gigantes del mar con capacidad para transportar hasta 2 millones de barriles en un solo viaje.

Para entender el salto de valor que representa VMOS, Nazareno Ferrero, gerente de Desarrollo de Negocios de Argus, explicó cómo se comercializa el crudo de Vaca Muerta. En el mercado de los commodities, los precios no están exhibidos en una góndola; requieren un proceso constante de descubrimiento en el que intervienen agencias especializadas como Argus.

El crudo Medanito (liviano, dulce y muy similar al cotizado WTI estadounidense) se exporta principalmente bajo contratos forward —es decir, ventas a dos meses vista, donde hoy se cierra el precio de los cargamentos que zarparán en el futuro—.

Al abrirse al mundo, el Medanito necesita un marcador global que sirva como referencia base. Aunque el WTI (Estados Unidos) y el Dubai (Medio Oriente) son conocidos, el crudo argentino se referencia desde hace más de una década al Brent europeo. Se trata de uin mercado altamente líquido, libre de las manipulaciones geopolíticas de la OPEP, y fundamentalmente porque es waterborne (se comercializa directamente en el agua, cargado en barcos), a diferencia del WTI que sufre cuellos de botella terrestres.

Cómo se define el precio del petróleo de Vaca Muerta

La fórmula que define el valor final del petróleo argentino de exportación se compone por el precio Brent más el diferencial por riesgo y calidad y el factor argentino.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (9) El VMOS terminará con los cuellos de botella en el crudo de Vaca Muerta.

En esta ecuación, el "diferencial" ajusta el precio según la calidad química del producto y la eficiencia logística para llevarlo a destino. Y es precisamente en esta eficiencia logística donde el proyecto VMOS cambia las reglas del juego.

Actualmente, el principal punto de exportación marítima del crudo de Vaca Muerta es Puerto Rosales (provincia de Buenos Aires). Sin embargo, Rosales tiene una limitación geográfica insalvable: su calado no permite el ingreso de los superpetroleros VLCC, que obliga a operar con barcos de menor tamaño, lo cual encarece el costo del flete internacional.

Aquí es donde radica la revolución económica de la nueva terminal en Punta Colorada. Al poder cargar buques de 2 millones de barriles gracias a sus monoboyas en aguas profundas, se genera una drástica economía de escala en el flete.El impacto real: Al no existir operaciones comerciales todavía en Punta Colorada, el precio futuro se construye como un derivado. Los analistas del mercado estiman que la eficiencia logística de usar buques VLCC le otorgará al crudo exportado desde Río Negro un premio adicional de entre USD 1.5 y USD 2 dólares por barril por encima del valor capturado hoy en Puerto Rosales.

Para una producción escalada a 500.000 barriles diarios, esos dos dólares de diferencia representan 1 millón de dólares extra por día de valor capturado (Netback) para las operadoras, lo que a su vez presiona positivamente sobre los precios de paridad en el mercado interno de refinación.

El crudo Medanito, gracias a su similitud con el WTI, es un producto sumamente demandado por las refinerías de Estados Unidos, Europa y Asia. Y el contexto internacional juega a favor de Argentina.

La falta de inversión global en exploración convencional y el declino de los yacimientos maduros perfilan un mercado con la oferta ajustada. A esto se suman tensiones geopolíticas crónicas, como las disrupciones en el Estrecho de Ormuz, que podrían retirar millones de barriles diarios del mercado de forma abrupta. Frente a este panorama, las proyecciones de consultoras como Argus sitúan al Brent convergiendo en la franja de los USD 86 por barril para el horizonte 2026-2027.