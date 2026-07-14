Sueldos de Neuquén: el fenómeno de Vaca Muerta y su efecto en el mapa salarial argentino

Un informe de la consultora Politikon Chaco, que lleva el nombre "Salarios promedio del sector privado formal. Provincias y CABA. 1° trimestre 2026" y elaborado con datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación , confirma una tendencia estructural del mercado laboral argentino: las provincias patagónicas, de la mano de sus sectores energéticos y mineros, concentran los sueldos privados más altos de todo el país.

Los datos muestran el claro liderazgo de la Patagonia . De acuerdo al reporte publicado este mes, en marzo, el salario bruto promedio del sector privado registrado alcanzó $2.207.129 a nivel nacional. Solo cinco jurisdicciones superaron esa cifra, y las cinco pertenecen a la misma región: Neuquén ($3.808.627) y Santa Cruz ($3.768.615) fueron las únicas en superar los $3 millones, seguidas por Chubut ($2.958.750), CABA ($2.722.942) y Tierra del Fuego ($2.715.173).

La brecha entre el extremo superior y el inferior del ranking es amplia: la diferencia entre Neuquén, la provincia líder, y La Rioja, la de menor remuneración ($1.308.235), supera los $2.500.000.

Minería y energía, los motores salariales

El fenómeno tiene una explicación sectorial directa. Explotación de minas y canteras, electricidad, gas y agua, e intermediación financiera fueron los tres sectores que pagaron los salarios más altos del país, según el informe. En particular, la explotación de minas y canteras paga el salario promedio más alto en once jurisdicciones subnacionales: GBA, CABA, Catamarca, Chubut, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.

El peso de esa actividad en el empleo formal ayuda a entender por qué la Patagonia domina el ranking nacional. Según el informe, la explotación de minas y canteras concentra el 20,6% del empleo privado formal en Santa Cruz, el 16,5% en Neuquén y el 10,5% en Chubut. El caso neuquino está directamente asociado al crecimiento de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, que continúa impulsando la demanda de trabajadores especializados en el sector energético.

De todos modos, el propio informe advierte una particularidad a nivel país: pese a liderar el ranking salarial, los sectores mejor pagos no llegan a representar ni una cuarta parte del empleo total en ninguna jurisdicción. Es decir, el salario alto beneficia a una porción minoritaria de los trabajadores registrados de cada provincia.

En el otro extremo, enseñanza, agricultura y ganadería, y hoteles y restaurantes fueron los rubros con menores remuneraciones, aunque también con una participación acotada en el empleo total.

La otra cara: pérdida de poder adquisitivo

El buen posicionamiento nominal de la Patagonia no se traduce, sin embargo, en una mejora del poder de compra. Durante el primer trimestre del año, el salario promedio nacional marcó una variación real interanual negativa de 0,9%, y solo tres provincias lograron esquivar esa caída: Catamarca (5%), San Juan (0,8%) y Formosa (0,3%).

El dato más llamativo aparece justamente entre los líderes salariales. Neuquén, pese a encabezar el ranking nominal, registró una caída en términos reales al comparar el primer trimestre de 2026 con el mismo período de 2025: sus salarios crecieron por debajo de la inflación. La situación se agrava en Chubut y Tierra del Fuego, dos de las cinco provincias con mayores sueldos brutos del país, que integran también el grupo con las peores variaciones reales, junto con Tucumán. Estas tres jurisdicciones exhibieron caídas superiores al 4% interanual.

Un mapa de contrastes

El informe de Politikon Chaco expone así una doble lectura para la región patagónica: lidera el ranking nominal de remuneraciones, sostenida por la minería y la energía —con Vaca Muerta como caso testigo en Neuquén—, pero no escapa a la erosión real que afecta a la mayoría de las provincias argentinas.

La combinación de altos salarios brutos con caídas reales pronunciadas ubica a Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego como los casos más ilustrativos de esa tensión: ganan en el ranking nominal, pero pierden en el poder de compra.

FUENTE: Politikon Chaco en base a datos de OEDE (Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial), Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Noticias Argentinas.