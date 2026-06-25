¿Cuál es el salario petrolero pretendido en junio de 2026, según Bumeran?

Los salarios en la extracción de petróleo superan los $8 millones brutos en el mercado formal argentino.

La industria energética y minera consolida su posición como el pilar de la competitividad salarial en Argentina durante 2026. Según los últimos registros del portal Bumeran , la media salarial pretendida para las áreas de Minería, Petróleo y Gas alcanza los $2.556.637 . Este dato surge de un análisis basado en 4.520 salarios declarados por los postulantes en la plataforma, lo que ofrece una radiografía precisa de las expectativas de quienes buscan insertarse o rotar dentro del sector.

El ecosistema laboral de estas industrias abarca subáreas críticas como la Exploración Minera y Petroquímica , la Ingeniería en Petróleo , el Medio Ambiente y la Seguridad Industrial . En un contexto donde la productividad y el uso intensivo de capital definen los ingresos, estas cifras actúan como un termómetro inicial para los departamentos de Recursos Humanos.

Realidad del mercado vs. expectativas

Si bien la pretensión de los candidatos en portales de empleo ronda los 2,5 millones de pesos, la realidad de los ingresos efectivamente percibidos en los estratos operativos y de gestión muestra cifras significativamente más elevadas. Datos del Ministerio de Capital Humano indican que la extracción de petróleo y gas natural lidera el ranking nacional con salarios brutos promedio de $8.045.092.

A esta cima del escalafón la acompañan actividades conexas de alta especialización:

Transporte por tuberías: registra ingresos promedio de $5.972.528 .

registra ingresos promedio de . Servicios petroleros: promedia remuneraciones de $5.909.599.

Esta brecha entre la pretensión inicial del postulante y los promedios del sector privado formal evidencia la alta valoración que el mercado otorga a la experiencia técnica. Como señala el informe de la Guía Salarial 2026 de Michael Page, sectores como la energía y la minería "marcan la pauta salarial del país".

boca de pozo genérica.jpg La media salarial pretendida en el sector energético, según Bumeran, alcanza hoy los $2.556.637.

El desafío de los perfiles gerenciales

Para las posiciones de liderazgo, la competencia por el talento presiona los paquetes de compensación hacia niveles récord. Las empresas enfrentan una escasez de profesionales capaces de integrar el dominio técnico con la gestión estratégica y el liderazgo operativo.

En el sector de ingeniería y operaciones, los rangos para un Gerente Industrial en una empresa grande oscilan entre los $12.000.000 y 15.000.000 brutos mensuales, sumado a bonos de entre 3 y 5 salarios anuales. Incluso en empresas pequeñas o medianas, un Gerente de Planta percibe entre 7,5M y $10M.

Federico Madro, Headhunter en MV Recursos Humanos, destaca que el déficit principal no reside únicamente en la formación académica de ingenieros, sino en perfiles con "visión estratégica y capacidad de gestión de datos". La automatización y el análisis de datos mediante herramientas avanzadas ya no resultan opcionales para estos roles.

Logística y Ventas Técnicas: los otros motores

La columna vertebral logística o supply chain también refleja esta tendencia alcista. Un Gerente de Supply Chain en una compañía de gran envergadura percibe hasta $14.000.000 brutos mensuales. La complejidad de operar en regiones como el NOA, Cuyo y la Patagonia eleva las exigencias y, por ende, las compensaciones.

En el ámbito comercial, los Ingenieros de Ventas B2B son perfiles críticos cuya remuneración variable toma protagonismo, representando entre el 20% y el 30% del paquete total. La escasez de estos talentos técnicos-comerciales en zonas de alta actividad como Vaca Muerta mantiene los salarios en niveles altamente competitivos.

Retención y beneficios no monetarios

Más allá del sueldo fijo, que sigue como el principal atractivo, las empresas implementan estrategias de dolarización parcial de paquetes para retener personal senior en posiciones críticas. Los beneficios más valorados hoy incluyen:

Bonos por desempeño y acceso a certificaciones técnicas.

Vehículos de empresa o car allowance.

Participación en proyectos con tecnología de punta e inteligencia artificial.

La industria extractiva argentina no solo ofrece los mejores salarios, sino que define el futuro del empleo tecnificado en el país.

FUENTE: Bumeran