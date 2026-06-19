Salarios en Vaca Muerta: Expectativas de los profesionales del sector en junio 2026

La industria energética y minera consolida su posición como el motor de las aspiraciones salariales en Argentina. Durante junio de 2026, el sector de Minería, Petróleo y Gas registró una pretensión salarial promedio de 2.556.637 brutos mensuales. Esta cifra posiciona a la actividad extractiva significativamente por encima del salario bruto promedio pretendido a nivel nacional, que se ubicó en 1.784.840 .

La demanda de perfiles técnicos y especializados tracciona estos valores al alza. Los datos del mercado reflejan que las posiciones vinculadas a la energía y las ingenierías concentran las expectativas más elevadas debido a la escasez de talento calificado. De hecho, los trabajadores petroleros en zonas clave como Vaca Muerta lideran el ranking con ingresos que alcanzan los $3,9 millones .

Ingenierías y roles jerárquicos: los mejores pagos

Dentro del segmento de profesionales con experiencia, la Ingeniería en Petróleo y Petroquímica encabeza el listado de remuneraciones para niveles semi-senior y senior, con un requerimiento de 3.650.000 por mes. El dinamismo del sector también impacta en los niveles iniciales. En el segmento junior, el puesto mejor remunerado resultó ser la Ingeniería de Procesos, con una pretensiónn de 2.550.000.

El análisis por nivel de responsabilidad muestra una brecha marcada. Mientras un postulante junior en el mercado general solicita en promedio 1.354.695, aquellos que aspiran a cargos de jefe o upervisor elevan su pedido a 2.407.033. En el nicho específico de Minería y Petróleo, incluso los roles operativos superan con holgura los mínimos de la clase media en CABA, fijados en $2.450.044 para un hogar tipo en junio.

51974435587_016e158441_c rofesionales de ingeniería: los perfiles técnicos para minería y energía lideran el ranking de los mejores pagos del país.

Contexto regional y el desafío inflacionario

Argentina mantiene una posición particular en la región. El salario pretendido promedio en el país equivale a us1.292 al tipo de cambio oficial, el valor más alto entre los pases relevados por Jobint, superando a Chile (us 1.210) y Perú (u$s 987). Sin embargo, este liderazgo nominal convive con una realidad compleja: por primera vez en dos años, las pretensiones salariales crecieron por debajo del índice de inflación.

Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, señaló que "durante el primer trimestre de 2026 el salario pretendido promedio registró un incremento acumulado del 3,16%, mientras la inflación alcanzó el 9,4%". Este fenómeno indica una moderación en las expectativas de los postulantes ante un mercado laboral que busca equilibrio.

Proyecciones corporativas y gestión de talento

Las empresas del sector ya planifican sus ajustes para el resto del año. Según el informe TISA de la consultora Mercer, las organizaciones proyectan aumentos salariales del 22% para 2026, una cifra que busca converger con la inflación estimada por el sector privado.

Mercedes Bernardi, Principal de Mercer, explicó que "la política salarial dejó de responder exclusivamente a la dinámica inflacionaria para integrarse nuevamente a la planificación del negocio". En este escenario, el 57% de las compañías aplica criterios múltiples para definir incrementos, donde el desempeño individual y la remuneración diferenciada por habilidades críticas cobran mayor relevancia.

La industria energética y minera no solo lidera en montos, sino también en la complejidad de sus esquemas de compensación, orientados a la retención de talentos en un mercado globalmente competitivo.