Río Negro licita dos áreas maduras y busca inversiones por U$S 12 millones

El plan prevé una inversión mínima de USD 11,99 millones en 5 años. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una nueva licitación de dos áreas petroleras maduras con el objetivo de atraer inversiones y recuperar producción convencional. La convocatoria comprende las áreas Puesto Flores–Estancia Vieja y Puesto Prado y establece un compromiso mínimo de inversión de USD 11.990.200 durante los primeros cinco años de concesión.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 701/2026 , que declaró de interés público la iniciativa presentada por la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial (EDHIPSA) , aprobó el pliego de bases y condiciones y autorizó el llamado al Concurso Público nacional e internacional.

La provincia busca otorgar una única concesión de explotación integrada para ambos bloques, con la expectativa de unificar la planificación operativa, optimizar recursos técnicos y económicos y avanzar en una recuperación gradual de la producción.

Lanzan un concurso para otorgar una concesión integrada sobre Puesto Flores–Estancia Vieja y Puesto Prado. (Foto: Gob. Río Negro)

El antecedente de President Petroleum en Río Negro

La nueva convocatoria cobra relevancia adicional por el antecedente reciente de President Petroleum, operadora de diversas áreas en Río Negro y Salta, que en agosto pasado solicitó formalmente su quiebra al declararse en “estado de cesación de pagos generalizada, actual e irreversible”.

La compañía operaba, entre otras áreas, Puesto Flores y Puesto Prado, bloques incluidos ahora en el nuevo proceso licitatorio.

Río Negro apuesta a reactivar áreas petroleras maduras

“La decisión se enmarca en un rumbo energético que busca sostener la actividad en los yacimientos convencionales, incorporar nuevas inversiones, preservar las fuentes de trabajo y asegurar la continuidad operativa con criterios de seguridad y cuidado ambiental”, indicaron desde el Gobierno de Río Negro.

El esquema de concesión integrada apunta a dar mayor previsibilidad a la operación de las áreas y generar condiciones para recomponer sus niveles productivos, en un contexto en el que gran parte de las inversiones del sector se concentra en Vaca Muerta.

Qué inversiones deberán realizar las empresas interesadas

El programa mínimo de trabajos se concentrará en los primeros 5 años e incluirá la reactivación de pozos inactivos o de baja productividad mediante tareas de pulling y workover, además de nuevos punzados, repunzados y fracturas hidráulicas.

Según el pliego, estas intervenciones buscan mejorar la recuperación de hidrocarburos, optimizar los proyectos existentes y maximizar el aprovechamiento de las reservas remanentes. La inversión mínima fijada por la provincia podrá ser superada por las empresas que participen de la compulsa.

La apertura de ofertas será en septiembre en Cipolletti

La apertura de ofertas fue programada para el 4 de septiembre a las 12 en la sede del organismo provincial en la ciudad de Cipolletti.

“Con este llamado, la provincia reafirma una política energética orientada a recuperar activos estratégicos, atraer inversión productiva y sostener el empleo. La puesta en valor de las áreas maduras es parte de un plan para que Río Negro siga en marcha y aproveche sus recursos con una mirada de largo plazo”, explicaron desde la cartera energética provincial.