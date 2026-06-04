Mercuria compra el negocio de Raízen y las 894 estaciones Shell en Argentina por US$ 1.420 millones

El grupo Raízen oficializó este jueves 4 de junio un acuerdo definitivo para transferir la totalidad de su negocio en Argentina al holding suizo Mercuria Energy Group . La transacción sacude el mercado nacional de los combustibles y marca el final de una etapa para la firma brasileña que operaba la marca Shell en el país.

El valor económico de la operación asciende a 1.420 millones de dólares . Esta cifra millonaria refleja el peso específico de la infraestructura involucrada y posiciona a Mercuria como un actor central en el expendio y procesamiento de hidrocarburos. El acuerdo definitivo contempla los ajustes de precio habituales vinculados al capital de trabajo, endeudamiento y nivel de caja operativo al momento del cierre.

Los activos estratégicos en juego

La venta abarca una red de infraestructura crítica para el abastecimiento del país. El paquete incluye la emblemática refinería de Dock Sud en la provincia de Buenos Aires y la planta de lubricantes ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos complejos representan eslabones fundamentales para procesar el crudo liviano que emerge sin pausa desde Vaca Muerta.

El control logístico también cambia de manos. Mercuria asume la titularidad de dos terminales de combustibles estratégicas en Arroyo Seco y Santa Fe. A esto suma la logística aerocomercial con el control de las aeroplantas de Ezeiza y Aeroparque. Sin embargo, la cara más visible del acuerdo para el consumidor final es el traspaso de la enorme red de 894 estaciones de servicio que operan bajo el emblema de Shell.

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La estrategia financiera detrás de la salida

Desde Brasil, Raízen justificó la operación como un paso necesario para optimizar su portafolio de activos a nivel internacional. La empresa busca simplificar su estructura operativa y promover una asignación estricta de su capital. La salida del mercado argentino responde a una directriz corporativa que prioriza focalizar recursos en otras geografías y nichos de mercado con mayor rentabilidad inmediata.

Los fondos netos derivados de esta venta de 1.420 millones de dólares apuntalarán directamente la estructura de capital del grupo Raízen. Esta inyección de liquidez resulta vital para los compromisos financieros de la firma en su país de origen, donde lidera la producción de azúcar, etanol y bioenergía.

El impacto en el procesamiento del crudo de Vaca Muerta

Para el ecosistema petrolero de la Cuenca Neuquina, el ingreso de Mercuria representa un movimiento que exige atención. La refinería de Dock Sud demanda un caudal constante de Medanito para sostener su nivel de carga. Mercuria, reconocido globalmente como un coloso en el trading de materias primas, ahora asegura una vía de monetización directa para el crudo local en el mercado interno.

El perfil de Mercuria difiere del operador tradicional. Su experiencia global en la comercialización ágil de commodities anticipa una gestión del downstream enfocada en maximizar los márgenes de refinación. La industria de Neuquén observa con expectativa los planes de inversión que el grupo suizo traza para adaptar la capacidad de Dock Sud a los nuevos volúmenes del shale argentino.

El cambio de mando no ocurre de un día para el otro. Las autoridades de Raízen estiman que el cierre formal de la transacción se concretará durante el presente año zafra 2026/27. El cronograma depende estrictamente del cumplimiento de las condiciones precedentes pautadas en los contratos internacionales de este calibre.