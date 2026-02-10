Mercuria se acerca a un acuerdo millonario con Raízen en el país

La compañía suiza de energía y comercialización de materias primas Mercuria Energy Group avanzó en las últimas semanas en las negociaciones para adquirir una refinería y una extensa red de estaciones de servicio en Argentina pertenecientes al grupo brasileño Raízen.

Según informó Reuters, el acuerdo podría cerrarse en el corto plazo por un valor que superaría los 1.000 millones de dólares , pese a que todavía no se firmó un contrato vinculante.

Una de las personas consultadas agregó que el grupo global Vitol también había mostrado interés previamente en adquirir los activos de Raízen en el mercado argentino. Sin embargo, con el correr de las semanas, las negociaciones con Mercuria tomaron mayor impulso y se consolidaron como la principal alternativa para la venta.

Hasta el momento, Mercuria no respondió a los pedidos de comentarios sobre el posible acuerdo. Por su parte, tanto Vitol como Raízen optaron por no realizar declaraciones públicas sobre el proceso en curso.

Hay que destacar que la agencia Bloomberg fue la primera en informar que Mercuria se encontraba cerca de cerrar la compra de los activos de la compañía brasileña en Argentina.

raizen.jpg Raízen evalúa las ofertas para desprenderse de sus activos en Argentina.

Las acciones de Raízen en caída

Raízen es una empresa conjunta entre el holding brasileño Cosan y la petrolera anglo-holandesa Shell, que cotiza en la Bolsa de Londres. En los últimos trimestres, la firma registró importantes pérdidas netas y acumuló elevados niveles de endeudamiento, lo que deterioró su situación financiera.

La creciente presión económica provocó una fuerte caída en el valor de sus bonos y derivó en una serie de rebajas por parte de las principales agencias calificadoras de riesgo. A comienzos de esta semana, Fitch redujo la nota crediticia de Raízen primero a “B” y luego, el mismo día, a “CCC”. En tanto, S&P Global Ratings también recortó su calificación hasta “CCC+”.

En este contexto, el lunes por la noche la compañía confirmó oficialmente la contratación de los estudios jurídicos Pinheiro Neto y Cleary Gottlieb como asesores legales, mientras que el banco Rothschild fue designado como su asesor financiero para avanzar en el proceso de reestructuración y eventual venta de activos.

raizen ok.jpg

Presión financiera y necesidad de capital

A pesar del escenario general, Raízen reconoce que su desempeño comercial en la Argentina continúa siendo positivo. De acuerdo con datos difundidos por Novacana, las ventas de combustibles de Shell durante el tercer trimestre de 2025 alcanzaron entre 1.780 y 1.830 millones de litros, con subas de hasta el 5,8%.

Sin embargo, el buen desempeño local no logra compensar las dificultades del grupo a nivel regional. Según el diario O Globo, Shell Plc, Cosan y BTG Pactual impulsan una urgente inyección de capital para frenar la caída de los bonos y mejorar el perfil crediticio de la compañía en los mercados internacionales.

“Se trata de un momento decisivo para uno de los principales actores de la agroindustria brasileña y de la distribución de combustibles”, señalaron desde Novacana. Las altas tasas de interés, las cosechas por debajo de lo esperado y proyectos que aún no dieron resultados presionan sobre los márgenes y la rentabilidad.