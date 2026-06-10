Vaca Muerta: GeoPark y H&P firman una alianza de tres años para acelerar la perforación en factorí

En un paso estratégico que consolida el desarrollo masivo del shale argentino, las compañías GeoPark y Helmerich & Payne (H&P) anunciaron la firma de un acuerdo por tres años para el despliegue de un equipo de perforación de última generación en la formación Vaca Muerta .

El acuerdo contempla la utilización de un FlexRig® , una torre de alta tecnología integrada con servicios asociados de perforación, diseñada específicamente para optimizar los tiempos y costos en el desarrollo de pozos horizontales.

Apuesta al "Factory Drilling"

Bajo los términos de esta alianza, H&P respaldará la campaña de perforación bajo el modelo de "factoría de pozos" (factory drilling) de GeoPark. Este sistema busca estandarizar y encadenar los procesos de perforación para maximizar la eficiencia y la consistencia en el terreno.

Las operaciones en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste están previstas para iniciar a finales de 2026. El equipo operará sobre la avanzada plataforma tecnológica de H&P, orientada a impulsar el desempeño operativo a lo largo de todo el programa.

WhatsApp Image 2026-03-22 at 2.29.02 PM GeoPark acelera en Loma Jarillosa Este.

GeoPark crece en Vaca Muerta

El Chief Executive Officer (CEO) de GeoPark, Felipe Bayón, destacó la relevancia de la cuenca neuquina para el futuro de la firma: "Vaca Muerta es un eje central en la estrategia de GeoPark para retomar la senda del crecimiento, y estamos avanzando decisivamente para cumplir nuestro plan. Tras iniciar con éxito las operaciones no convencionales en octubre de 2025 y empezar la perforación en marzo, ahora aseguramos un equipo dedicado y de alta tecnología que respaldará nuestra campaña de ‘factory drilling’ durante los próximos tres años".

Bayón también vinculó directamente este anuncio con el marco regulatorio e impositivo actual: "Este hito es clave para el plan de inversión que presentamos en nuestra solicitud de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y refleja el avance disciplinado que estamos logrando en estos activos de clase mundial”.

Por su parte, Mike Lennox, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Terrestres del Hemisferio Occidental de H&P, ratificó el peso que tiene el país en su negocio general:

"Argentina continúa siendo una región de crecimiento significativo dentro de nuestro portafolio global, y esta alianza con GeoPark refleja ese impulso. A medida que GeoPark avanza en el desarrollo de sus activos en Vaca Muerta con una visión estratégica de largo plazo, nos enorgullece aportar la experiencia, la tecnología y los equipos necesarios".

El convenio representa un punto de inflexión con un claro beneficio bilateral. Para GeoPark significa el despliegue de su primer equipo de perforación dedicado en Argentina, un paso indispensable para sostener el ritmo de producción no convencional de manera independiente y continua.

Mientras que a H&P le permite ampliar su flota de equipos activos en el país, consolidando su presencia en una de las cuencas de hidrocarburos no convencionales más dinámicas y competitivas del mundo, y profundizando su relación con los operadores locales.

El plan de GeoPark

GeoPark oficializó su regreso a Neuquén en 2025 tras adquirir a Pluspetrol las áreas Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Los activos suman más de 12.300 acres brutos ubicados en la ventana de petróleo negro de Vaca Muerta, con recursos recuperables estimados en 60 millones de barriles.

La compañía proyecta alcanzar una producción de 20.000 barriles equivalentes de crudo por día (bdp) hacia 2028 mediante la perforación de entre 50 y 55 nuevos pozos.