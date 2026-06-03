GeoPark pone primera en Vaca Muerta y avanza con un proyecto de US$1.000 millones

A nueve meses de su regreso, GeoPark acelera el desarrollo de sus bloques en Vaca Muerta

El regreso de GeoPark a Vaca Muerta comienza a materializarse en el terreno. A menos de un año de haber concretado la adquisición de las áreas Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste , en Neuquén, la petrolera se prepara para iniciar una nueva etapa de desarrollo en el shale argentino.

Así lo afirmó el CEO de la compañía colombiana, Felipe Bayón , durante el panel de CEOs de petróleo realizado este martes en el Hotel Hilton de Buenos Aires, en el marco de la Conferencia Arpel 2026 . Allí ratificó la apuesta de la empresa y destacó las perspectivas de crecimiento de la cuenca nuequina.

“Es una compañía que nació hace 23 años. GeoPark hace unos nueve meses regresó a Vaca Muerta. Queremos invertir y operar”, señaló Bayón durante el evento en el que estuvo presente +e.

El plan de GeoPark

GeoPark oficializó su regreso a Neuquén en 2025 tras adquirir a Pluspetrol las áreas Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Los activos suman más de 12.300 acres brutos ubicados en la ventana de petróleo negro de Vaca Muerta, con recursos recuperables estimados en 60 millones de barriles.

La compañía proyecta alcanzar una producción de 20.000 barriles equivalentes de crudo por día (bdp) hacia 2028 mediante la perforación de entre 50 y 55 nuevos pozos.

En paralelo, junto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), presentó una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar ambas áreas bajo un esquema integrado de operación. La iniciativa contempla inversiones superiores a los US$1.000 millones y busca elevar la producción actual desde unos 1.500 barriles diarios hasta los 20.000 barriles por día en un plazo aproximado de tres años.

“Es una oportunidad para que las inversiones lleguen al país y hagan una diferencia”, sostuvo Bayón sobre el régimen de promoción. “Yo creo que el RIGI, cuando uno piensa en 30 años de estabilidad, te da un horizonte que difícilmente tienes en otras partes del mundo”, dijo.

WhatsApp Image 2026-06-02 at 23.43.32 Bayón formó parte del primer panel de CEOS de la Conferencia Arpel 2026.

El panel de CEOs de petróleo de Arpel reunió a algunos de los principales ejecutivos del sector energético de América Latina. Participaron Julio Friedmann, gerente general de ENAP; Nicolás Spinelli, gerente general de ANCAP; Andrés Cavallari, CEO de Raízen; Ricardo Hösel, CEO de Oldelval; Felipe Bayón, CEO de GeoPark; y Carlos Gilardone, CEO de Quintana Energy. La moderación estuvo a cargo de Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Vaca Muerta y el cambio de paradigma energético

Durante su participación en Arpel, Bayón destacó la transformación que experimentó el sector energético argentino en el último tiempo y sostuvo que Vaca Muerta está consolidando al país como proveedor de energía para los mercados internacionales.

“Son muy pocos años. Es darle la vuelta a un destino de un país”, afirmó al referirse al cambio que atravesó Argentina desde los primeros años de desarrollo de la formación no convencional.

También, puso en perspectiva la magnitud alcanzada por la cuenca neuquina. “Vaca Muerta produce hoy 5 veces más gas que produce toda Colombia”, aseguró.

La situación de Colombia

Por otra parte, Bayón aprovechó para contrastar la evolución de Argentina con la situación energética que atraviesa Colombia. Según explicó, actualmente el país debe importar gas para abastecer parte de su demanda interna.

“En Colombia perdimos la autosuficiencia de gas. Estamos importando gas para la carga normal del mercado”, afirmó.

El CEO de GeoPark vinculó ese escenario con las dificultades que enfrentó el desarrollo de nuevos proyectos hidrocarburíferos durante los últimos años. “En algunas medidas porque el gobierno actual está en contra del desarrollo de los hidrocarburos, y ni hablar del petróleo”, sostuvo.

En ese contexto, expresó expectativas sobre el panorama político colombiano tras la primera vuelta presidencial celebrada el domingo pasado. En los comicios, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos, mientras que el oficialista Iván Cepeda alcanzó el 40,90%, por lo que la definición quedó abierta para el balotaje del próximo 21 de junio.

“Después de las elecciones del domingo tenemos un poco más de esperanza que efectivamente el nuevo gobierno apoye a la industria”, señaló Bayón. Aun así, remarcó el compromiso de la compañía con el desarrollo de recursos no convencionales en la región.

La industria argentina, bajo la mirada de GeoPark

Consultado por López Anadón sobre los principales desafíos que enfrentó GeoPark, Bayón indicó que la compañía debió reconstruir vínculos en la provincia. “Creo que teníamos dificultades propias, la compañía venía de una experiencia no exitosa. Cuando llegué, lo primero que hice fue irme a Neuquén, para reconstruir la relación, y con esa visión de querer apostar”, señaló.

El ejecutivo destacó las capacidades técnicas y humanas desarrolladas por la industria local a lo largo de las últimas décadas. “Lo que tienen ustedes es espectacular. Habrá demoras, habrá temas, pero cuando yo pienso en el talento que hay en el país es espectacular. La manera en que las empresas trabajan con el Gobierno nacional también”, afirmó.

Asimismo, Bayón sostuvo que América Latina tiene una oportunidad para consolidarse como un proveedfor estratégico de energía para los mercados internacionales. En ese sentido, mencionó el potencial que observa tanto en Argentina como en otros países de la región, entre ellos Venezuela. “Nosotros también estamos mirando para ese lado, y ahí podemos hacer una diferencia para la región y para el mundo. Convertirnos en un suministrador de materia prima, del crudo y de derivados”, indicó.

“Habrá cosas que habrá que corregir, pero hay un ecosistema difícil de encontrar en otras partes”, concluyó.