GeoPark consolida su crecimiento en Vaca Muerta e impulsa la actividad local con foco en seguridad

La compañía independiente de petróleo y gas GeoPark presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025 , destacando su ingreso a Vaca Muerta en Neuquén como un paso fundamental para retomar su senda de crecimiento. El documento corporativo evidencia cómo la sustentabilidad se ha consolidado como el motor principal para la eficiencia y resiliencia del negocio en la región, proyectando una plataforma operativa fortalecida para este nuevo ciclo expansivo.

En Argentina, el desarrollo de las operaciones de la empresa está fuertemente enfocado en la generación de actividad económica, la creación de empleo genuino y la articulación constante con los diversos actores locales. De esta manera, GeoPark busca acompañar y potenciar el rol estratégico de Vaca Muerta como uno de los principales polos energéticos de la región. Esta expansión territorial incluyó formalmente el inicio de una nueva operación que abarca dos bloques dentro de la cuenca neuquina.

GeoPark: Crecimiento y Seguridad en Vaca Muerta

La puesta en marcha de estos nuevos activos se ejecutó bajo estrictos estándares operativos y ambientales, lo que se reflejó de manera directa en los resultados de la compañía. GeoPark cerró el año 2025 sin registrar incidentes fatales y alcanzó su índice de incidentes registrables más bajo de los últimos cuatro años, que marcó un 0,57 frente al 0,69 reportado en 2022.

Este desempeño en materia de seguridad se logró durante 6,99 millones de horas trabajadas por un equipo de 382 empleados y más de 1.700 contratistas, contemplando específicamente las labores desarrolladas en la nueva operación de Vaca Muerta.

GeoPark.jpg GeoPark apuesta por Vaca Muerta.

En paralelo, y a nivel corporativo global, la firma destacó que no se registraron incidentes ambientales significativos durante el transcurso del año. Como parte de su enfoque de gestión a escala regional, la empresa implementó diversas campañas de medición de emisiones que incluyeron, de manera particular, mediciones de metano en sus activos de Argentina.

"Como muestra de su compromiso con el desarrollo de las regiones donde opera, GeoPark destinó USD 10,4 millones a inversión socioambiental, beneficiando a más de 300.000 personas a través de programas orientados a mejorar las condiciones de vida, promover el desarrollo local y fortalecer la autonomía económica de las comunidades", señaló la petrolera a través de un comunicado.

La producción shale

El fuerte impulso de la compañía en el país está respaldado por los resultados productivos de sus operaciones. Durante 2025, GeoPark alcanzó una producción de 28.233 barriles equivalentes de petróleo por día, una cifra que logró superar el rango superior de su guía anual. Además, la operadora cumplió con sus compromisos al lograr una reducción del 35% en la intensidad de sus emisiones en un período de cinco años.

Tras más de dos décadas de haber nacido en la Argentina, GeoPark oficializó su regreso a Neuquén con la adquisición de dos bloques de Pluspetrol —Loma Jarillosa y Puesto Silva— y lanzó un plan para consolidarse como un nuevo operador relevante en Vaca Muerta. La estrategia incluye una inversión proyectada de entre US$500 y US$600 millones hasta 2028, con un potencial de escalar a casi US$1.000 millones hacia 2030, y un norte preciso: alcanzar los 20.000 barriles diarios en la cuenca neuquina para 2028.

"Con su entrada a Vaca Muerta y una plataforma operativa fortalecida, GeoPark inicia un nuevo ciclo de crecimiento, manteniendo los estándares de sostenibilidad y disciplina que han guiado su operación por más de 23 años en América Latina", destacó la compañía.