Vaca Muerta: YPF está cerca de los 400 mil barriles por día

La producción de petróleo de YPF sigue creciendo gracias a Loma Campana y La Amarga Chica.

La producción de crudo de YPF volvió a mostrar señales positivas en marzo. La empresa de mayoría estatal alcanzó 380.418 barriles diarios, lo que representó una suba mensual de 1,36% y un crecimiento de 5,54% interanual.

Tal como viene anunciado Horacio Marín, la compañía apunta todos sus cañones al desarrollo de Vaca Muerta . El peso del shale se puede ver reflejado en los 353.704 barriles diarios del total operado. Esa cifra implicó una mejora mensual de 1,42% y un salto de 22,61% frente a marzo de 2025.

Pese al avance mensual, los datos muestran que YPF todavía se ubicó por debajo del máximo alcanzado en enero de este año. La producción de marzo resultó 2,71% inferior al récord de enero de este año, aunque se mantiene en niveles históricamente altos.

El peso de Neuquén

Según los datos analizados por el consultor Fernando Salvetti, la Cuenca Neuquina ya representa 92,9% de toda la producción de crudo de YPF, confirmando el proceso de concentración de inversiones y actividad en los desarrollos no convencionales. El crecimiento del shale desplazó progresivamente el peso de otras regiones productoras.

Dentro de ese esquema, Loma Campana se mantuvo como el principal activo de la compañía con 91.815 barriles diarios, equivalentes al 24,14% del total. Sin embargo, durante marzo registró una baja mensual de 5,2%, aunque sin perder liderazgo.

Muy cerca quedó La Amarga Chica, con 87.800 barriles diarios y una participación de 23,08%. El bloque mostró una recuperación relevante en el mes y volvió a posicionarse como uno de los motores centrales del crecimiento de YPF en Vaca Muerta.

La Amarga Chica YPF.jpg Una torre perforadora en La Amarga Chica, el proyecto de YPF y Vista se consolida en Vaca Muerta.

El ranking de áreas clave en YPF

El tercer lugar continuó en manos de Bandurria Sur, que produjo 62.225 barriles diarios, representando 16,36% del total operado. Entre los tres principales bloques sumaron más del 63% de toda la producción petrolera de la empresa.

Luego aparecieron La Angostura Sur I, con 31.558 barriles diarios, y Manantiales Behr, con 25.649 barriles diarios. Mientras el bloque neuquino avanzó con fuerza, el histórico yacimiento de Chubut es la principal referencia convencional dentro del portfolio. Sin embargo, en los próximos días se hará efectivo el pase del mítico bloque de la Cuenca del Golfo San Jorge a PECOM.

También integraron el top ten Aguada del Chañar con 21.180 barriles diarios, La Angostura Sur II con 15.532 barriles diarios y Chachahuen Sur con 11.067 barriles diarios, mostrando una base productiva cada vez más concentrada.

Nuevos proyectos

Uno de los datos destacados del mes fue el crecimiento de La Angostura Sur I y II, con avances de 12,8% y 7,6% mensual, respectivamente. Ambos activos vienen ganando protagonismo dentro de la expansión de producción no convencional.

En el segmento convencional, sobresalió Chachahuen Sur, que mejoró 6,4% impulsado por el proyecto de EOR (recuperación mejorada) que se desarrolla en esa área. La estrategia busca extender vida útil y elevar factores de recobro.

Las 10 áreas más productivas de YPF concentraron 92,8% del total operado, una señal clara del peso que tienen pocos activos estratégicos dentro del negocio. Con ese mapa, la petrolera sigue apostando al shale como eje de crecimiento futuro.