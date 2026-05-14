Mendoza logró la aprobación del RIGI para PSJ Cobre Mendocino, el proyecto de cobre en Uspallata

PSJ Cobre Mendocino se convirtió en el segundo proyecto de la provincia en acceder al RIGI

El proyecto minero PSJ Cobre Mendocino fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y se transformó en el segundo emprendimiento de Mendoza en ingresar al esquema nacional destinado a atraer inversiones de gran escala. La confirmación fue realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo , y luego ratificada por el gobernador Alfredo Cornejo durante la inauguración del parque solar El Quemado.

La iniciativa, emplazada en Uspallata , contempla una inversión total de USD 891 millones , incluyendo obras, mantenimiento y cierre del proyecto. Según datos oficiales, cerca de USD 630 millones estarán destinados a la etapa de construcción de la mina.

A través de redes sociales, Caputo informó que el Comité Evaluador del RIGI también aprobó la ampliación del proyecto de litio Cauchari Olaroz, en Jujuy. “Entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos”, indicó el funcionario.

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El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros.

El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de USD 891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de USD… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

El cobre gana lugar en la agenda del RIGI

Desde el Gobierno nacional señalaron que la aprobación de PSJ forma parte del paquete de iniciativas estratégicas vinculadas al desarrollo minero y energético. Caputo aseguró que ya son 16 los proyectos aprobados bajo el régimen, por un monto cercano a los USD 30.000 millones, mientras otras iniciativas continúan en evaluación.

“En el caso de San Jorge, hay que resaltar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país”, sostuvo el ministro.

La noticia se conoció durante el acto de inauguración del parque solar El Quemado, otro emprendimiento mendocino alcanzado por el RIGI. Allí, Cornejo aseguró que la incorporación del proyecto minero permitirá acelerar su desarrollo. “Se acaba de aprobar otro RIGI para un proyecto que se ejecuta en Mendoza, que ya se está ejecutando y que se va a acelerar en su ejecución, que es PSJ San Jorge”, expresó.

Empleo y obras energéticas en Mendoza

El gobernador mendocino vinculó el avance del proyecto con la generación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura productiva provincial. Según detalló, la etapa inicial de construcción tendrá un fuerte impacto sobre la actividad económica local. “Son 650 millones de dólares, con muchos empleos directos en la primera parte y con muchísimos empleos indirectos en esa primera etapa vinculada a la construcción”, indicó.

“Incrementar la cantidad de energía e incrementar la oferta de minerales para todos los usos, fundamentalmente para la transición energética, también contribuye a mejorar el ambiente”, señaló.

En tanto, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, sostuvo que el ingreso del proyecto al RIGI mejora las condiciones para atraer financiamiento y sostener inversiones de largo plazo. “Sin conexión de caminos, sin conexión de energía eléctrica y sin infraestructura no hay posibilidad de desarrollo económico porque no hay industria que pueda desarrollarse”, afirmó la funcionaria.

Además, Latorre explicó que la provincia viene ejecutando obras eléctricas y viales para ampliar la capacidad de conexión de nuevos emprendimientos productivos al Sistema Interconectado Nacional.

"Las características del RIGI para PSJ son las mismas que las de este proyecto: estabilidad regulatoria, estabilidad fiscal, amortización de la carga impositiva y posibilidad de retirar dividendos", añadió.

La funcionaria también confirmó que PSJ Cobre Mendocino ya inició trabajos preliminares, entre ellos perforaciones, apertura de caminos y estudios de ingeniería de detalle, en preparación para el inicio de la construcción de la mina.