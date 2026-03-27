Litio: El RIGI destraba la mayor expansión Rio Tinto en Fénix

El Salar del Hombre Muerto concentra tres proyectos de Rio Tinto con inversiones que superan los USD 3.890 millones. Foto: secretaría de Minería de Nación

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó ayer que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones ( RIGI ) aprobó la ampliación del proyecto de litio Fénix , operado por Rio Tinto en el Salar del Hombre Muerto , provincia de Catamarca .

La iniciativa contempla una inversión de USD 530 millones y la incorporación de 9.500 toneladas anuales adicionales de capacidad productiva de carbonato de litio.

Según los datos oficiales, el proyecto generará 1.143 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 504 empleos en la fase operativa, entre directos e indirectos. El punteo de cifras se completa con el aporte proyectado en exportaciones asciende a USD 165 millones anuales.

Las declaraciones del entonces CEO de Rio Tinto, Jakob Stausholm, son elocuentes sobre el peso del régimen en la decisión de inversión: "Para nosotros, el RIGI fue un factor muy importante a fin de tomar nuestra decisión de invertir significativamente en la Argentina. Le da al inversor protecciones y estabilización por 30 años apoyada con protecciones de arbitraje internacional. Con la certidumbre del RIGI podemos mantener el momentum y protegernos de la macroeconomía".

El ejecutivo también ponderó el cambio en el contexto macroeconómico local: "Vemos que se estabilizó la economía, las reformas macroeconómicas mejoraron la situación y la inflación está cayendo dramáticamente. Eso permite balancear los libros y generar confianza de que las cosas van a seguir mejorando".

image Fénix pausó sus obras al 75% de avance en 2024; el RIGI y la estabilización del precio del litio permitieron retomar la expansión. Foto: secretaría de Minería de Nación

¿Qué es Fénix?

Para empezar, no es un proyecto nuevo. Rio Tinto opera en Catamarca desde hace casi 30 años, y el Salar del Hombre Muerto es uno de los activos estratégicos de la compañía en América del Sur.

La operación actual ronda las 32.000 toneladas anuales de carbonato de litio, producción que con la ampliación aprobada escalará significativamente.

El yacimiento se ubica en Antofagasta de la Sierra, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas con mayor concentración de salmueras de litio del planeta. A la escala de Fénix se suman, en la cartera argentina de Rio Tinto, los proyectos Olaroz (Jujuy) y Rincón (Salta), lo que convierte a la empresa en el operador de litio con mayor presencia territorial en el país.

image Fénix produce hoy 32.000 toneladas anuales de carbonato de litio; con la ampliación RIGI sumará 9.500 toneladas más. Foto: secretaría de Minería de Nación

La historia reciente: pausa, reactivación y RIGI

La fase 1A de Fénix concluyó en 2024 con resultados concretos: más de 10.000 toneladas adicionales de producción de carbonato ese año. Sin embargo, la fase 1B —de magnitud equivalente— fue pausada en septiembre de 2024 ante la caída sostenida del precio internacional del litio. Los trabajos habían alcanzado un 75% de avance al momento de la paralización.

La reactivación llegó de la mano de dos factores convergentes: señales de estabilización en el mercado global del litio y, de manera determinante, el marco de certidumbre que ofreció el RIGI. En 2024, la producción combinada de Fénix y Olaroz alcanzó 44.115 toneladas de carbonato de litio y 4.541 toneladas de cloruro de litio, con un incremento interanual del 20% pese al escenario de precios adverso.

Una apuesta que va mucho más allá de Fénix

La aprobación de la ampliación de Fénix es solo una pieza de una estrategia de mucho mayor alcance. Días antes, Rio Tinto anunció el relanzamiento del proyecto Sal de Vida —también en el Salar del Hombre Muerto— con una inversión de USD 638 millones, igualmente bajo el paraguas del RIGI. Fue el segundo compromiso formal de la compañía bajo ese régimen y el tercer proyecto de litio confirmado en Catamarca en pocas semanas.

A eso se suma el proyecto Rincón de Litio en Salta, con una inversión de USD 2.724 millones y una capacidad proyectada de 60.000 toneladas anuales para el mercado de baterías. En conjunto, la inversión total comprometida por Rio Tinto en Argentina supera los USD 3.890 millones.

La visión de largo plazo de la compañía es aún más ambiciosa: Rio Tinto Lithium —la unidad que agrupa todos sus activos en el país— aspira a alcanzar una producción futura de 200.000 toneladas anuales de carbonato de litio, integrando Fénix, Olaroz, Sal de Vida y Cauchari.

image La ampliación de Fénix generará 1.143 empleos en construcción y 504 puestos operativos, con USD 165 millones en exportaciones anuales. Foto: secretaría de Minería de Nación

El RIGI en perspectiva: 12 proyectos aprobados y más en camino

El régimen acumula más de 27 propuestas ingresadas, aunque solo 12 obtuvieron aprobación oficial. Las iniciativas se distribuyen en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, anticipó en el foro CERAWeek by S&P Global que entre 15 y 20 iniciativas adicionales podrían sumarse al régimen antes de julio de 2027, y subrayó que el atractivo central radica en un marco de estabilidad regulatoria y fiscal "que no tiene antecedentes recientes para proyectos de esta escala".

El impacto sectorial ya es medible: las exportaciones mineras de Argentina totalizaron USD 6.037 millones en 2025, impulsadas por el alza del precio del oro y la entrada en producción de nuevos proyectos de litio.