El camino de la minería hasta llegar a exportar US$ 36.000 millones en 2035

La meta quedó clara: Argentina pretende llegar a un nivel de exportaciones generadas por la minería de 35.000 millones de dólares anuales durante la próxima década, con lo cual, casi multiplicaría por seis su registro actual. De US$ 6.071 millones anotados en 2025, se esperan unos US$ 7.662 millones este año.

En 2030 se esperan unos US$ 15.411 millones y finalmente en 2035 se llegaría al techo de US$ 36.250 millones en una composición por mineral que iría cambiando considerablemente.

Minería: El Cobre Tomará Protagonismo en las Exportaciones

Mientras que hoy en día el oro acapara cerca del 70% del total de las ventas, en 2030 su participación bajaría al 37% y en 2035 a menos del 10%. Ese lugar sería ocupado por el cobre que hoy no llega al 1% de exportaciones mineras, pero que en 2030 ya estaría cerca del tercio de la torta y en 2035 saltaría al 52%.

El otro gran motor sería el litio, que hoy acapara el 15% con US$ 911 millones, para el 2030 subiría al 29% con 4.600 millones y para el 2035 rondaría el 32% con US$ 11.500 millones.

Por último, la plata tendría un comportamiento similar al del oro con una pérdida de su relevancia actual que se ubica en un 12,5%, para pasar al 7% dentro de los próximos diez años, incluso cuando sus ventas más que se triplicarían.

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Las inversiones multimillonarias

La inversión necesaria para llevar adelante esta gesta se elevaría a los 57.000 millones de dólares, de los cuales, 41.190 millones serían de cobre en 9 proyectos, 14.000 millones de litio en 12 proyectos, 544 millones para un solo proyecto de plata y 231 millones para dos proyectos de oro.

Del total a exportar en 2035, entre un 67% y un 80% de las ventas al exterior de la minería argentina quedarían dentro de las fronteras nacionales, mientras que un 20% tendría salida hacia el exterior.

El 67% de las ventas se utilizaría para remunerar a distintas categorías de residentes, como proveedores nacionales de bienes y servicios, trabajadores y el Estado en sus distintos niveles de gobierno (con impuesto a las ganancias, impuestos a la producción netos de subsidios y regalías y fideicomisos).

El 12,9% del ingreso neto disponible (USD 4.676 millones) es pasible tanto de ser reinvertido y utilizado a nivel local como de ser potencialmente remitido al exterior. En este último caso, quedará en cada empresa y su estrategia de negocios cómo utilizarlo.

Con estas ponderaciones, para el año 2035 de los USD 36.250 millones a exportar, entre USD 24.288 y USD 31.610 millones podrían quedar dentro de la frontera nacional, mientras que los egresos serían como mínimo de USD 4.676 millones.