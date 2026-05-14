Neuquén aprobó nuevos ingresos de Continental Resources en Vaca Muerta

PAE mantendrá la operación de las áreas tras el ingreso de Continental Resources a los proyectos.

El Ministerio de Energía de Neuquén aprobó dos adendas a los contratos de Unión Transitoria (UT) celebrados entre Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP) y Pan American Energy ( PAE ) para las áreas Coirón Amargo Sur Este (CASE) y Aguada Cánepa , mediante las cuales se incorporó Continental Resources Argentina Sociedad Anónima Unipersonal (Continental) a ambos proyectos. La operación se concretó a partir de la cesión del 18% de participación de PAE en cada contrato.

De esta manera, la composición de participación en los Contratos UT de Coirón Amargo Sur Este y Aguada Cánepa quedó conformada por un 10% para GyP, un 72% para PAE y un 18% para Continental. En ambas áreas, GyP continúa como titular de la concesión y Pan American Energy mantiene la operación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2054988766671175843&partner=&hide_thread=false CONTINENTAL SE SUMA A DOS ÁREAS EN VACA MUERTA



Aprobamos dos adendas a los contratos de Unión Transitoria celebrados entre Gas y Petróleo del Neuquén S.A. y @PAEArgentina para las áreas Coirón Amargo Sur Este (CASE) y Aguada Cánepa.



La llegada de un nuevo actor como Continental… pic.twitter.com/CmbvXGC3Ez — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 14, 2026

Impulsar Vaca Muerta

Por otra parte, también se autorizó la cesión del 20% de participación de PAE a favor de Continental en la CENCH Bandurria Centro, área cuya titularidad corresponde a Pan American Energy. A partir de esta autorización, la composición quedó integrada por un 80% para PAE y un 20% para Continental, mientras que la compañía (PAE) continuará como operadora del área.

Las medidas se realizaron en el marco de la Ley Nacional de Hidrocarburos N° 17.319 y la Ley Provincial 2453, y contaron con las intervenciones técnicas, ambientales, legales y económicas de las áreas competentes de la Provincia, que no formularon objeciones para la continuidad de los trámites.

Las decisiones adoptadas se enmarcan en la política provincial de promoción y consolidación de la actividad hidrocarburífera no convencional, garantizando continuidad operativa, previsibilidad contractual y nuevas inversiones en áreas estratégicas de Vaca Muerta.

Neuquén Rolando Figueroa Continental Resources Pan American Energy PAE Marcos Bulgheroni (3) Neuquén busca consolidar inversiones y continuidad operativa en áreas de Vaca Muerta.

Trayectoria no convencional

Continental Resources Argentina S.A.U. es controlada por la estadounidense Continental Resources, Inc., empresa con más de 60 años de trayectoria en el sector hidrocarburífero y experiencia en el desarrollo de reservorios no convencionales.

La compañía cuenta con experiencia en perforación horizontal y en el desarrollo de técnicas de pozos múltiples desde una misma locación.

Antecedente en Neuquén

Estos nuevos ingresos en áreas hidrocarburíferas se suman a lo anunciado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, el 30 de diciembre de 2025, cuando se aprobó la Adenda II al Contrato de Unión Transitoria (UT) del área Los Toldos II Oeste, suscripta entre Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP), Pluspetrol Cuenca Neuquina S.R.L. y Continental Resources Argentina S.A.U.

A partir de esa modificación contractual, Continental asumió la totalidad de los derechos y obligaciones correspondientes al porcentaje de participación cedido por Pluspetrol Cuenca Neuquina S.R.L., incorporándose a la UT con una participación del 90% y siendo designada como empresa operadora del área, mientras GyP conservó el 10% restante.