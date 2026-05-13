Neuquén e YPF avanzan en una agenda conjunta para medir y reducir emisiones de metano

Neuquén e YPF pusieron en marcha una agenda de trabajo orientada a reducir emisiones de metano en el sector hidrocarburífero.

El Gobierno de Neuquén e YPF comenzaron a coordinar una serie de acciones técnicas para mejorar el control y la reducción de emisiones de metano en la actividad hidrocarburífera, en una agenda que combina objetivos ambientales con el crecimiento de la producción en Vaca Muerta .

La iniciativa fue abordada durante una reunión de trabajo entre equipos de la Subsecretaría de Cambio Climático, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales provincial, y representantes de la petrolera de bandera nacional.

Según información oficial, durante la jornada la compañía expuso avances vinculados a la gestión de emisiones en distintas áreas operativas, incluyendo medidas ya implementadas y nuevas estrategias previstas para mejorar el desempeño ambiental de sus procesos productivos.

El metano, bajo la lupa en la industria hidrocarburífera

En este marco, desde la provincia señalaron que el trabajo conjunto apunta a fortalecer mecanismos de medición y trazabilidad que permitan contar con datos más precisos sobre las emisiones generadas en los distintos segmentos de la actividad.

La reunión también sirvió para revisar metodologías de trabajo, intercambiar información técnica y analizar herramientas orientadas a evitar superposición de tareas entre organismos y operadores.

El subsecretario de Cambio Climático de Neuquén, Santiago Nogueira, remarcó la necesidad de avanzar en estándares comunes. “La mitigación de metano requiere datos consistentes, criterios técnicos comunes y una articulación permanente entre el sector público y las empresas”, sostuvo el funcionario.

Además, agregó que “estos encuentros permiten ordenar procesos, identificar oportunidades de mejora y avanzar hacia una gestión de emisiones cada vez más eficiente y verificable”.

La estrategia de Neuquén

La agenda entre la provincia e YPF se enmarca en las acciones impulsadas por Neuquén para fortalecer las políticas de monitoreo y mitigación de emisiones dentro del sector hidrocarburífero, en línea con los objetivos establecidos por la Ley Provincial Nº 3454 de Acción Climática.

Desde la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales indicaron que uno de los ejes centrales pasa por consolidar información técnica más robusta para orientar las acciones de mitigación hacia los puntos de mayor impacto ambiental.

En paralelo, el gobierno provincial busca compatibilizar la expansión de la actividad energética con estándares ambientales más exigentes, en un escenario donde la reducción de emisiones es un factor de competitividad para el desarrollo de los proyectos de hidrocarburos no convencionales.