YPF redefinirá su estrategia en la venta de combustibles

El conflicto en Medio Oriente pateó el tablero de las estrategias de las petroleras. Los precios se dispararon y la presión sobre los combustibles aumentó considerablemente. YPF anunció un “acuerdo de precios” para que los consumidores no se vieran afectados por la suba del Brent y que frenar el deterioro en la demanda local.

Durante la presentación de resultados trimestrales ante inversores, la empresa de mayoría estatal explicó que en marzo pudo trasladar gran parte de la suba internacional del crudo a los surtidores . Sin embargo, sobre el cierre del mes, comenzó a detectarse una caída del consumo , especialmente en las ventas de nafta , lo que modificó la estrategia de la compañía.

“En abril, YPF decidió posponer temporalmente, durante 45 días, la repercusión de los aumentos de precios internacionales a los clientes. Este mecanismo funciona como un amortiguador”, afirmó Marín durante la conferencia con analistas e inversores.

ON - Nafta autodespacho YPF (3) El viernes YPF decidirá qué hará con el precio de los combustibles. Omar Novoa

La estrategia de YPF para sostener el consumo

La decisión fue tomada a partir del monitoreo permanente realizado por Real Time Intelligence Center (RTIC) de YPF. “Es importante aclarar que esta decisión se tomó de forma proactiva, por iniciativa propia, mediante el análisis de la oferta y la demanda realizado por nuestro centro comercial de inteligencia en tiempo real, sin ninguna interferencia gubernamental”, sostuvo Marín.

El CEO de YPF también destacó que durante abril mantuvo precios considerados competitivos frente al mercado regional y que el segmento de transporte y distribución logró un margen EBITDA ajustado cercano a los 24 dólares por barril. Ese desempeño estuvo impulsado por mayores niveles de procesamiento y por la estrategia comercial implementada tras la aceleración del Brent.

“El objetivo final de esta decisión comercial fue mitigar el posible impacto adverso en la demanda local, reafirmando nuestra estrategia de paridad de importaciones en un entorno de libre mercado”, agregó.

Nafta Horacio Marín afirmó que el "acuerdo de precios de los combustibles" fue una decisión totalmente empresarial.

Qué pasará con el precio de los combustibles

Marín recordó que el acuerdo de precios finalizará el viernes y que la compañía analizará nuevamente el escenario internacional, la evolución de la demanda local y las variables macroeconómicas para definir los próximos pasos en materia comercial.

En ese contexto, uno de los analistas consultó directamente qué ocurrirá una vez finalizado el congelamiento parcial. También preguntó por el impacto que podría tener un Brent más alto sobre el flujo de caja y las inversiones previstas para 2026 y 2027, especialmente en medio de las limitaciones de infraestructura existentes en Vaca Muerta.

“Tendremos una gran reunión en YPF entre nosotros, y decidiremos qué sucederá después del 15 de mayo. Y comunicaremos la decisión que tomemos”, aseguró Marín, sin anticipar si habrá nuevas subas en los surtidores una vez concluido el período de amortiguación aplicado desde abril.