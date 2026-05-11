Empleo en Vaca Muerta: 346 mujeres ya trabajan en las obras del oleoducto VMOS en Río Negro

La construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) , uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país, empieza a mostrar un cambios importantes en la industria de la construcción y del Oil & Gas: 346 mujeres ya trabajan en tareas de obra dentro del trazado que atraviesa Río Negro , en un sector históricamente dominado por hombres.

El dato cobra relevancia por el volumen de empleo que genera el proyecto y, especialmente, porque se trata de puestos ligados de manera directa al frente operativo de la obra. Son trabajadoras que se desempeñan en campamentos, movimiento de suelos, montaje y distintas tareas de campo dentro de una infraestructura clave para el desarrollo exportador de la cuenca neuquina.

La construcción, uno de los sectores con menor participación femenina

La presencia de mujeres en la construcción sigue siendo reducida en Argentina. De acuerdo a información del Gobierno de Río Negro, diversos relevamientos privados y sectoriales ubican la participación femenina total en torno al 6% o 7% del rubro, aunque ese porcentaje disminuye todavía más cuando se analiza específicamente el trabajo en obra.

1778170533_a456a96b03c86607edf7 El megaproyecto VMOS ya incorpora 346 mujeres en tareas de obra dentro de Río Negro. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

En ese escenario, el número que hoy exhibe la provincia dentro del VMOS aparece por encima de los promedios habituales del sector y empieza a posicionarla como uno de los casos de mayor incorporación de mujeres en grandes proyectos de infraestructura energética.

La presencia de mujeres no queda restringida a puestos administrativos o técnicos, sino que también se extiende a oficios históricamente asociados al trabajo masculino dentro de la construcción pesada y de la industria petrolera.

1778172359_9cc9797ae024c719ebb9 La construcción del VMOS muestra cambios en una de las industrias más masculinizadas del país. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

Detrás de ese proceso aparece también la política de contratación impulsada por Río Negro alrededor de los proyectos estratégicos vinculados a Vaca Muerta. La denominada Ley 80/20 prioriza la incorporación de mano de obra local y suma criterios de inclusión para fomentar la participación de mujeres y diversidades en los esquemas de contratación.

Desde el gobierno provincial sostienen que el objetivo es que el impacto económico de las inversiones energéticas tenga un correlato concreto en generación de empleo dentro de la provincia, especialmente en localidades atravesadas por las obras.

El avance de la participación femenina ocurre además en medio de un fuerte crecimiento de la actividad vinculada al desarrollo de infraestructura energética, donde las empresas vienen demandando perfiles técnicos, operativos y oficios especializados.

El VMOS, el proyecto para impulsar Vaca Muerta

El VMOS es actualmente uno de los proyectos de transporte de crudo más importantes en ejecución en Argentina. El oleoducto tendrá una extensión de 437 kilómetros y conectará Allen con Punta Colorada, sobre la costa atlántica rionegrina, donde se construye una terminal portuaria para exportación.

La iniciativa es desarrollada por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, con una inversión estimada en torno a los 3.000 millones de dólares.

El objetivo central del proyecto es ampliar la capacidad de evacuación de petróleo de Vaca Muerta, uno de los principales límites que enfrenta actualmente el crecimiento de la producción no convencional.

Según el esquema previsto, el sistema comenzará operando entre 180.000 y 190.000 barriles diarios hacia el tercer trimestre de 2026. Posteriormente, la capacidad se incrementará hasta alcanzar cerca de 390.000 barriles por día en 2027 y podría llegar, en etapas posteriores, a entre 550.000 y 700.000 barriles diarios.

Asimismo, la infraestructura apunta a habilitar exportaciones mediante buques VLCC desde Punta Colorada, lo que permitiría escalar los envíos de crudo al exterior y aumentar el ingreso de divisas en los próximos años.

Cuántos empleos genera el VMOS

El despliegue del VMOS ya genera un fuerte movimiento laboral en Río Negro y Neuquén. Actualmente, la obra emplea de forma directa a unos 2.500 trabajadores, mientras que otros 7.500 puestos indirectos se distribuyen a lo largo de la cadena de servicios, transporte, logística y construcción.

Además, en Punta Colorada avanza la construcción de la terminal de almacenamiento y despacho de crudo. El proyecto contempla seis tanques de gran escala con capacidad total para almacenar 720.000 metros cúbicos de petróleo. Dos de esas estructuras ya presentan avances visibles.