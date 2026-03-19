Nuevo hito en el VMOS: el ducto ya cruza el Río Negro

La construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) suma uno de los hitos técnicos más esperados del proyecto. La obra ya inició el cruce del Río Negro y, de acuerdo con el ritmo previsto, en las próximas horas el tendido quedará del otro lado del cauce, en un paso decisivo dentro del desarrollo de la infraestructura.

El avance se da en el marco de una obra que continúa desplegándose en múltiples frentes de manera simultánea y que ya alcanza un progreso general superior al 50%. El cruce del río aparece como uno de los desafíos de ingeniería más importantes de todo el recorrido, tanto por su complejidad como por los requerimientos ambientales.

El VMOS, a punto de cruzar el Río Negro

La tarea está a cargo de la unión transitoria de empresas conformada por Techint y Sacde, que ejecuta la obra mediante un sistema de perforación horizontal dirigida (HDD). Se trata de una tecnología que permite instalar ductos por debajo del terreno sin intervenir directamente el cauce.

El procedimiento contempla la inserción de un tramo de aproximadamente 700 metros de tubería de 30 pulgadas que unirá ambos márgenes. En paralelo, se desarrolla un túnel subterráneo cercano a los 660 metros, cuya trayectoria es monitoreada en tiempo real mediante sistemas electromagnéticos para garantizar precisión y estabilidad.

VMOS Vaca Muerta

La técnica lleva más de cuatro décadas de evolución y es considerada uno de los métodos más seguros para atravesar cursos de agua o zonas sensibles. El sistema trabaja con herramientas de perforación guiadas y utiliza lodos biodegradables que estabilizan el terreno sin afectar el entorno natural.

Una vez completada la instalación, el tramo será sometido a pruebas de integridad bajo estándares estrictos de seguridad, con tolerancia cero a fugas. Este segmento resulta estratégico porque conecta directamente la producción de la cuenca neuquina con el sistema que permitirá evacuar el crudo hacia la costa atlántica.

VMOS cruce del Río Negro Vaca Muerta Oil Sur Techint Sacde 3 El proyecto VMOS avanza en infraestructura clave para llevar el petróleo de Vaca Muerta a los mercados internacionales.

Una obra clave para escalar exportaciones

El VMOS es hoy uno de los proyectos de infraestructura energética más relevantes del país. Con una extensión total de 437 kilómetros, el ducto unirá la zona de Allen con Punta Colorada, en Río Negro, donde se construye una terminal portuaria orientada a la exportación.

La iniciativa es impulsada por un consorcio de ocho compañías del sector que integran YPF, Vista, PAE, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. La inversión total ronda los 3.000 millones de dólares y apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella de Vaca Muerta: la capacidad de transporte.

El sistema está diseñado para operar en distintas etapas. En una primera fase prevista para el tercer trimestre de 2026, podrá transportar entre 180.000 y 190.000 barriles diarios. Luego escalará a cerca de 390.000 barriles en 2027 y, en su desarrollo pleno, podría alcanzar entre 550.000 y 700.000 barriles por día.

El objetivo final es habilitar exportaciones a gran escala mediante buques tipo VLCC, lo que permitiría ampliar el ingreso de divisas. Estimaciones del sector proyectan que el esquema podría generar ingresos por hasta 15.000 millones de dólares anuales hacia el final de la década.

Avances en la terminal de Punta Colorada

En paralelo al tendido del oleoducto, también se registran progresos en la terminal portuaria ubicada en Punta Colorada. Allí se desarrolla la infraestructura necesaria para el almacenamiento y despacho del crudo.

El proyecto contempla la construcción de seis tanques de gran escala, con una capacidad total de 720.000 metros cúbicos. Dos de esas unidades ya muestran avances, lo que permite anticipar un esquema operativo preparado para sostener flujos continuos de exportación.

La obra moviliza actualmente a unos 2.500 trabajadores de manera directa, mientras que otros 7.500 empleos se generan de forma indirecta a lo largo de la cadena de valor.