Vaca Muerta: Bahía Blanca busca ampliar su calado para exportar más petróleo

El Puerto de Bahía Blanca analiza una de las obras marítimas más ambiciosas de los últimos años

El sistema portuario de Bahía Blanca proyecta una de las transformaciones de infraestructura más ambiciosas de la década. El plan analiza la profundización del canal principal de acceso , con el objetivo de elevar el calado de los actuales 45 pies (13,71 metros) a una profundidad de 51,50 pies (15,70 metros) en marea baja. Esta mejora técnica responde directamente a la necesidad de acompañar el crecimiento exponencial de las exportaciones de petróleo provenientes de Vaca Muerta .

La ejecución de esta obra requiere una inversión estimada de entre 100 y 120 millones de dólares . Según las proyecciones técnicas, los trabajos demandan un plazo de realización de entre nueve y doce meses . Este movimiento estratégico busca adaptar las vías navegables al volumen creciente de producción de shale oil , consolidando a la región como un nodo exportador de clase mundial.

El alcance técnico y el pedido de las operadoras

A diferencia de otras intervenciones históricas, este proyecto posee un enfoque quirúrgico. Fuentes consultadas por Argenports.com aclaran que no prevén dragar la totalidad de los casi 100 kilómetros del canal bahiense. La obra concentra los esfuerzos específicamente en los tramos necesarios entre la Boya Faro y el acceso a Puerto Rosales, una extensión que abarca entre 65 y 70 kilómetros. Este sector es el epicentro de las operaciones de los grandes buques petroleros.

La presión de las empresas petroleras impulsa esta iniciativa. Fuentes del sector señalan: “Se viene trabajando en la posibilidad de profundizar a raíz del pedido de las empresas, fundamentalmente Otamerica, por el pedido de las empresas productoras de sacar Suezmax a plena carga. Ese es el desafío”. Actualmente, estas embarcaciones de gran porte zarpan con apenas un 80 por ciento de su capacidad, lo que limita la eficiencia logística y encarece los costos de transporte por barril.

image El objetivo es permitir la operación de buques Suezmax completamente cargados desde Puerto Rosales.

Suezmax: la pieza clave del comercio exterior

La infraestructura actual impone un techo a la competitividad argentina. Los buques de la categoría Suezmax, que miden entre 250 y 275 metros de eslora, poseen una capacidad de transporte cercana al millón de barriles de crudo. Su diseño permite el tránsito por el Canal de Suez a plena carga, pero hoy el puerto bonaerense restringe ese potencial.

Llevar el canal a 51,5 pies modifica por completo la capacidad operativa del acceso marítimo. Una carga completa desde Puerto Rosales reduce la dependencia de "completar carga" en otros puertos internacionales. Este cambio operativo disminuye los costos logísticos y mejora el posicionamiento del crudo argentino en mercados de alta demanda como China e India.

Un puerto que redefine sus prioridades

El crecimiento de Vaca Muerta altera la jerarquía histórica de Bahía Blanca. Durante décadas, el complejo cerealero, petroquímico y gasífero dictó las prioridades de dragado. Sin embargo, el petróleo hoy reconfigura la lógica operativa. Mientras las terminales de Ingeniero White, Galván o Cangrejales operan con eficiencia para buques Panamax en los niveles actuales, el sector energético demanda mayores profundidades de forma urgente.

Este plan de dragado no compite, sino que complementa otros desarrollos regionales. Mientras Puerto Rosales se prepara para los Suezmax, la terminal de Punta Colorada en Río Negro apunta a los VLCC (Very Large Crude Carrier). Estos superpetroleros cargan hasta dos millones de barriles, pero requieren infraestructuras offshore específicas, como las monoboyas del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Así, el litoral atlántico conforma un esquema logístico integral para multiplicar la salida de energía al mundo.

FUENTE: Argentports