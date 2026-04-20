YPF y Río Negro capacitan proveedores locales para proyectos VMOS y Argentina LNG

Más de 40 empresarios de Sierra Grande y San Antonio Oeste participaron en las capacitaciones de YPF

YPF y el Gobierno de la Provincia de Río Negro avanzan en el fortalecimiento del entramado productivo local mediante capacitaciones específicas dirigidas a proveedores actuales y potenciales. Las jornadas se realizaron en Sierra Grande y San Antonio Oeste , en articulación con la Secretaría de Energía y Ambiente provincial.

Estas actividades forman parte de la Academia de Proveedores de YPF , un programa integral que acompaña el crecimiento de las empresas que integran la cadena de valor de la petrolera. La iniciativa busca alinear las capacidades locales con los más altos estándares técnicos, operativos, de calidad, seguridad, sostenibilidad y ética del sector energético.

Las jornadas llevaron por título “Finanzas Inteligentes y Asociatividad para impulsar el crecimiento empresarial” y estuvieron a cargo de profesionales de IRAM. Contaron con la participación de más de 40 empresarios y comerciantes de ambas localidades.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 12.57.41 Profesionales de IRAM dictaron las jornadas sobre Finanzas Inteligentes y Asociatividad.

El objetivo principal consistió en entregar herramientas prácticas de gestión financiera y fomentar el trabajo asociativo entre las empresas de la región. De esta manera, se apunta a mejorar la competitividad, ordenar procesos internos y acompañar el crecimiento sostenible de los proveedores locales.

Las capacitaciones se orientaron tanto a proveedores ya integrados a la cadena de YPF como a aquellos interesados en posicionarse frente a nuevas oportunidades de negocio. Los contenidos permitieron a los participantes adquirir conocimientos clave para fortalecer su gestión y prepararse para demandas cada vez más exigentes.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 12.57.40 (1) Sierra Grande y San Antonio Oeste se preparan para proyectos clave como VMOS y Argentina LNG.

Preparación ante los grandes proyectos energéticos

Sierra Grande y San Antonio Oeste ocupan un rol estratégico de cara a dos iniciativas de gran envergadura: el proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y Argentina LNG.

VMOS consiste en un oleoducto de aproximadamente 437 km que conectará la cuenca de Vaca Muerta con la costa atlántica de Río Negro, con capacidad para exportar más de 380.000 barriles de petróleo por día. Por su parte, Argentina LNG prevé una planta de licuefacción con capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, escalable a 18 millones, que convertirá a la provincia en una puerta de salida de la energía argentina hacia los mercados globales.

Ambos desarrollos demandarán una red amplia y altamente preparada de proveedores locales y regionales que operen bajo estándares elevados de calidad, seguridad y gestión. Por ese motivo, fortalecer las capacidades del tejido productivo resulta clave para acompañar el avance de las obras y maximizar su impacto positivo en las economías regionales.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 12.57.40 (2) La Academia de Proveedores de YPF fortalece capacidades locales para altos estándares del sector energético.

Un espacio de profesionalización continua

La Academia de Proveedores de YPF funciona como un ámbito de formación e intercambio que promueve la mejora continua y la profesionalización de las empresas proveedoras.

A través de este programa, YPF acompaña el desarrollo de sus socios comerciales para que alcancen y mantengan los estándares requeridos por la industria. La Academia no solo ofrece capacitaciones técnicas y de gestión, sino que también construye vínculos de largo plazo basados en la confianza y en una operación cada vez más eficiente y sostenible.

En el caso de las jornadas realizadas en Río Negro, la colaboración con la Secretaría de Energía y Ambiente y con IRAM refuerza el compromiso conjunto entre el sector público, la empresa estatal y las entidades de normalización para elevar la competitividad de las pymes locales.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 12.57.40 La Academia de Proveedores de YPF funciona como un ámbito de formación e intercambio.

Impacto en el empleo y el desarrollo económico

Estas capacitaciones representan un paso concreto hacia la generación de empleo calificado y el desarrollo de proveedores regionales. Al preparar a las empresas para participar en proyectos de infraestructura de gran escala, se potencia el efecto multiplicador en las economías de Sierra Grande y San Antonio Oeste, con beneficios que se extienden al resto de la provincia.

Los participantes adquirieron herramientas concretas para optimizar sus finanzas, mejorar procesos y trabajar de manera asociativa, lo que les permitirá competir en un mercado exigente y aprovechar las oportunidades que surgen del crecimiento energético argentino.