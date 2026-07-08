Techint logró un nuevo hito en Chile: el agua desalinizada ya llegó a una de las minas de cobre más grandes de Codelco

Techint confirmó que el agua desalinizada ya llegó a la división Radomiro Tomic, en Chile , un paso decisivo para la puesta en marcha del Proyecto Suministro de Agua Desalinizada Distrito Norte (SADDN) , desarrollado para el consorcio Aguas Horizonte.

Se trata de una obra estratégica para el abastecimiento de agua industrial de tres de las principales operaciones de Codelco en la región de Antofagasta : Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales. El objetivo es reducir el consumo de aguas continentales en una de las zonas más áridas del planeta y garantizar el suministro hídrico para la producción de cobre.

Desde Techint destacaron que la llegada del agua desalinizada a la mina constituye "un avance clave hacia la puesta en marcha de una infraestructura diseñada para abastecer de agua a las operaciones mineras del Distrito Norte", además de representar "un hito que refleja el trabajo conjunto de cientos de personas para transformar planificación, ingeniería y construcción en una realidad operativa".

"Este paso forma parte del proceso de construcción y comisionamiento del proyecto, permitiendo continuar con la validación progresiva de distintos sistemas e interfaces de la infraestructura", señalaron desde la empresa.

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La obra comenzó en marzo de 2023. El proyecto contempla la construcción de una planta desalinizadora mediante tecnología de ósmosis inversa sobre la costa del Pacífico y un sistema de impulsión que transportará el agua hasta más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

La infraestructura, que demandó una inversión de US$1000 millones, incluye una planta con capacidad actual para producir hasta 840 litros por segundo de agua desalinizada, más de 160 kilómetros de tuberías de 48 pulgadas, tres estaciones de bombeo, cinco subestaciones eléctricas de 220 y 110 kV y un sistema de distribución de 25 kilómetros hacia las operaciones mineras.

El recorrido comienza en la costa cercana a Tocopilla. Desde allí, una primera estación de bombeo impulsa el agua hasta unos 1.100 metros de altura. Una segunda estación la eleva otros 800 metros y una tercera permite superar los 3.000 metros de altitud hasta llegar a un gran reservorio de agua industrial con capacidad para 250.000 metros cúbicos.

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Desde ese punto, el recurso se distribuye hacia reservorios específicos para las minas Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales.

Durante el pico de construcción, el proyecto movilizó a más de 7.000 trabajadores entre personal propio y contratistas, convirtiéndose en una de las mayores obras ejecutadas por Techint en Chile.

Un desafío de ingeniería para Techint

El SADDN también representa uno de los proyectos de ingeniería más desafiantes que desarrolló la compañía en el país vecino.

"Este es uno de los proyectos de mayor complejidad técnica y de los más importantes que Techint E&C ha desarrollado en sus más de 70 años en Chile, y ha requerido que cada uno de los colaboradores dé lo mejor", afirmó Marco Matranga, Sr. Project Manager.

La complejidad radica también en las condiciones geográficas que debieron afrontar los equipos de construcción para atravesar el desierto de Atacama y elevar el agua desde el nivel del mar hasta la cordillera mediante un sistema de bombeo de alta presión.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la minería chilena para disminuir la utilización de aguas continentales y reemplazarlas por agua proveniente del océano Pacífico, una tendencia que gana cada vez más peso en los grandes proyectos cupríferos del país. Chile aporta cerca del 25% de la oferta global, con una producción anual de 5,7 millones de toneladas, mientras que la empresa estatal Codelco explica alrededor del 20% del total nacional. Hoy funcionan 24 plantas desalinizadoras y casi el 80% de la producción tiene como destino operaciones mineras.