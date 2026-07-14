Minería extrema: los moluscos tienen cobre, el cobalto o el zinc

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ( UICN ) reiteró su llamado a una moratoria sobre la minería en aguas profundas en busca de insumos críticos, como el cobre o el cobalto . La organización lanzó esta alerta antes de las negociaciones lideradas por la ONU que se celebrarán este mes. Según la última Lista Roja de especies amenazadas, el 62% de las especies de moluscos que habitan en las fuentes hidrotermales — 125 de un total de 201 — se encuentran ahora clasificadas como en riesgo de extinción.

Estos moluscos se concentran en torno a las fuentes hidrotermales submarinas. Aunque representan menos del 1% de la biodiversidad mundial de moluscos, desempeñan un papel vital en las redes tróficas de las profundidades marinas. La expansión de las operaciones mineras pone en jaque su supervivencia.

Impacto de la extracción

Un número cada vez mayor de empresas extrae minerales esenciales como el cobre, el cobalto o el zinc de los fluidos sobrecalentados que emiten las fuentes hidrotermales naturales del fondo oceánico. Estas actividades generan capas de sedimentos que alteran ecosistemas enteros.

“La minería en aguas profundas asfixiaría todo el ecosistema”, declaró a Reuters el Dr. Chong Chen, miembro del Grupo de Especialistas en Moluscos de la UICN. El experto explicó que la pérdida de moluscos en un campo de fuentes concreto también supondría la pérdida de todas las demás especies no moluscas de esas fuentes.

Las operaciones mineras no solo afectan directamente a estos organismos. Crean condiciones que comprometen la estabilidad de hábitats únicos a profundidades extremas, como la chimenea de ventilación activa observada en los campos de Jan Mayen en la dorsal oceánica del Ártico, a unos 500 m de profundidad.

Cobre extraído de fluidos hidrotermales en riesgo por minería en aguas profundas que amenaza ecosistemas completos.

Estos moluscos ofrecen un gran potencial para la medicina y la tecnología. Algunos ya demostraron su valor para la sociedad humana. Un ejemplo es el caracol de pie escamoso, que desarrolló un proceso de biomineralización que ayuda a los investigadores a producir nanopartículas para nuevas tecnologías, como las células solares.

Otros moluscos se estudian para desarrollar alternativas al plástico. “Permitir que estas especies se extingan podría significar también perder soluciones biológicas a futuros retos en medicina, materiales y tecnología antes incluso de que hayamos tenido la oportunidad de descubrirlas”, añadió el especialista.

La Lista Roja de la UICN subraya la urgencia. Más de la mitad de estas especies concentradas en fuentes hidrotermales corren riesgo de extinción debido al aumento de la minería en aguas profundas. La precisión de los datos es clara: 125 especies de 201 totales en este hábitat específico enfrentan amenazas directas.

Negociaciones internacionales y posturas opuestas

La publicación de la Lista Roja coincide con una reunión clave de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la ONU. Este encuentro se realizará en Jamaica del 13 al 31 de julio para decidir cómo regular la extracción de metales del fondo marino.

Al igual que otros grupos ecologistas, la UICN ha pedido que se prohíban estas actividades. Sin embargo, muchos gobiernos buscan avanzar en la dirección opuesta. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acelerado la concesión de permisos a empresas estadounidenses que buscan minerales críticos en aguas internacionales.

Esta tensión entre conservación y desarrollo económico marca el debate actual. La UICN mantiene su posición firme a favor de la moratoria para proteger estos ecosistemas y el potencial científico que albergan.

Cobalto de fuentes hidrotermales submarinas en el centro de la controversia: minería que pone en jaque a moluscos vitales.

Las fuentes hidrotermales submarinas representan entornos extremos donde la vida se desarrolla en condiciones de alta presión, temperatura y química particular. Los moluscos que las habitan no solo mantienen el equilibrio de las redes tróficas locales. También sirven como base para innovaciones que podrían transformar sectores enteros.

La pérdida de estos organismos no se limita a una reducción numérica. Implica la desaparición de adaptaciones evolutivas únicas que la ciencia apenas comienza a explorar. Chong Chen enfatiza que la extinción local en un campo hidrotermal conlleva consecuencias en cascada para todo el ecosistema asociado.

La Lista Roja de la UICN proporciona datos actualizados y verificables. El 62% de las especies de moluscos hidrotermales clasificadas en riesgo representa un umbral crítico. Con 125 especies afectadas de 201, la proporción supera ampliamente la mitad, lo que refuerza la necesidad de acción inmediata.

Llamado a la acción

La reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en Jamaica ofrece una oportunidad decisiva. Las negociaciones determinarán el futuro regulatorio de la minería en aguas profundas. La UICN reitera su llamado a la moratoria para evitar daños irreversibles.

Especialistas como el Dr. Chong Chen destacan el valor irremplazable de estos moluscos. Sus propiedades biológicas ya inspiran avances en biomineralización, nanopartículas y materiales sostenibles. Preservarlos significa mantener abiertas puertas a soluciones innovadoras en medicina, tecnología y medio ambiente.

La comunidad científica y los organismos de conservación insisten en la precaución. Proteger estos hábitats únicos no solo salvaguarda la biodiversidad. También asegura que el potencial de descubrimientos científicos permanezca disponible para las generaciones futuras.

FUENTE: Reuters