YPF acelera en la ventana norte de Vaca Muerta: Narambuena creció 25% en junio

Narambuena volvió a crecer y consolida el avance de la ventana norte de Vaca Muerta.

Narambuena volvió a ser la gran sorpresa dentro del mapa productivo de YPF . Mientras la producción total de petróleo de la compañía permaneció prácticamente estable durante junio, el bloque ubicado en la ventana norte de Vaca Muerta registró un crecimiento mensual del 25,3%, el mayor entre todas las áreas operadas por la empresa, y escaló dos posiciones dentro del ranking de producción.

Los datos de la Secretaría de Energía analizados por el consultor Fernando Salvetti establecen que YPF produjo 348.521 barriles diarios en junio, apenas un 0,86% menos que el mes anterior. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad empieza a consolidarse una tendencia: el avance de la actividad hacia el norte de la roca madre , donde la compañía busca ampliar el desarrollo del shale .

No es un dato aislado. El bloque ya había ingresado al top diez en mayo y volvió a acelerar durante junio, una señal de que la ventana norte de Vaca Muerta comienza a ganar peso dentro del portafolio de YPF.

El peso de Loma Campana

Mientras Narambuena fue el bloque de mayor crecimiento mensual, los grandes desarrollos de Vaca Muerta continuaron concentrando la mayor parte de la producción de YPF. Loma Campana volvió a liderar con 86.469 barriles diarios, equivalentes al 24,8% del total operado, pese a registrar una caída mensual del 2,8%.

El segundo lugar quedó para La Amarga Chica, que produjo 82.994 barriles diarios y fue uno de los bloques de mayor aporte al crecimiento del mes, con una suba del 5,8%. Detrás se ubicó Bandurria Sur, con 60.269 barriles diarios, aunque en este caso la producción retrocedió un 5,9% respecto de mayo.

Más atrás aparecieron La Angostura Sur I, con 42.283 barriles diarios y una mejora mensual del 3,7%; Aguada del Chañar, con 17.163 barriles diarios y una caída del 8,5%; La Angostura Sur II, con 11.644 barriles diarios (-8,8%); y Chachahuen Sur, que produjo 10.515 barriles diarios, un 3,7% menos que el mes anterior.

La producción de petróleo de YPF sigue creciendo gracias a Loma Campana y La Amarga Chica.

Se completa el Top 10

Con una producción de 6.108 barriles diarios, Narambuena aumentó un 25,3% respecto de mayo, el mayor incremento mensual entre todas las áreas operadas por YPF. El bloque volvió a escalar dos posiciones dentro del ranking de producción y ya se ubica octavo entre los principales activos de la compañía.

El top diez se completa con Chihuido de la Sierra Negra, que produjo 5.386 barriles diarios (-5,5%), y Loma La Lata-Sierra Barrosa, con 5.127 barriles diarios (+1,8%).

La producción de 348.521 barriles diarios que alcanzó YPF en junio significó apenas un 0,86% por debajo del registro de mayo. El dato corresponde al segundo mes consecutivo en el que toda su producción proviene de la Cuenca Neuquina, luego de retirarse de los campos maduros de las demás regiones productoras.

Dedicados al shale

Las cifras difundidas por la Secretaría de Energía muestran que la estabilidad mensual convivió con una dinámica diferente cuando la comparación se hace contra el mismo período del año pasado. En ese caso, la producción total retrocedió 1,39%.

Sin embargo, al aislar únicamente la Cuenca Neuquina, el desempeño cambia de signo. Allí, la producción de petróleo de YPF registró un crecimiento interanual del 17,94%, reflejando el peso cada vez mayor que tienen los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta dentro del negocio de la compañía.