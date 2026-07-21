AbraSilver presenta el informe técnico del DFS y proyecta mejoras en Diablillos

AbraSilver Resource Corp. oficializó hoy la presentación de su Reporte Técnico basado en las normas del Instrumento Nacional 43-101 para el Estudio de Featibilidad Definitivo (DFS) de su proyecto Diablillos , ubicado en Salta. En el documento -titulado "NI 43-101 Technical Report, Definitive Feasibility Study for the Diablillos Ag-Au Project"- la compañía presentó el plan base de desarrollo para la operación, que contempla una mina a cielo abierto convencional y una planta de procesamiento con capacidad instalada para 9.000 toneladas por día .

Los cálculos económicos presentados en el DFS muestran resultados financieros sólidos. Con precios base proyectados en US$ 50,00 la onza de plata y US$ 3.650 la onza de oro , el proyecto genera un Valor Presente Neto (VPN) posterior a impuestos del 5% equivalente a US$ 3.000 millones . Asimismo, la Tasa Interna de Retorno (TIR) después de impuestos alcanza el 41,9% , registrando un período de recuperación de la inversión fijado en 1,7 años . La empresa ratifica la exactitud de estas cifras expuestas originalmente el 22 de junio de 2026 , sin diferencias materiales entre el comunicado previo y el reporte final.

Infraestructura proyectada para la planta de procesamiento de 9.000 toneladas diarias en Diablillos. Secretaría de Minería

Evaluación de lixiviación en pilas

Paralelamente, AbraSilver brinda novedades sobre la Evaluación Económica Preliminar (PEA) orientada a una operación complementaria de lixiviación en pilas en el yacimiento. La estimación actual proyecta la finalización de dicha evaluación durante el cuarto trimestre de 2026.

Las pruebas metalúrgicas recientes aplicadas sobre mineralización de menor ley arrojaron métricas superiores a las previsiones iniciales del equipo directivo, demostrando recuperaciones de oro sensiblemente superiores respecto de los supuestos previos. Frente a estas evidencias, la firma decide completar una actualización de la Estimación de Recursos Minerales antes de cerrar la PEA. Este nuevo estudio incorporará volúmenes adicionales de mineral aptos para el procesamiento mediante lixiviación en pilas.

Ubicación del proyecto Diablillos en el límite entre las provincias de Salta y Catamarca, Argentina. ( Secretaría de Minería

"Los resultados metalúrgicos del programa de pruebas de lixiviación en pilas, mejores de lo esperado, refuerzan el importante potencial de crecimiento que existe más allá del caso base del DFS. Esperamos publicar una PEA de lixiviación en pilas más integral a finales de este año, que incorpore una Estimación de Recursos Minerales actualizada y refleje de manera más completa el potencial a largo plazo de la oportunidad de lixiviación en pilas en Diablillos", dijo el Presidente y CEO de AbraSilver, John Miniotis.

AbraSilver enfoca sus operaciones en el proyecto Diablillos, situado en la región limítrofe de las provincias de Salta y Catamarca. Adicionalmente, la minera mantiene un acuerdo de opción de adquisición y empresa conjunta con la firma Teck sobre el proyecto La Coipita, ubicado en la provincia de San Juan.