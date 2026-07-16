Petróleo y minería: los pilares que sostuvieron la capacidad industrial

La industria de metales básicos alcanzó un uso de capacidad instalada del 75,4% a mediados de este año.

En mayo de 2026, la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) argentina registró un nivel general del 58,4% . Esta cifra representó una ligera contracción respecto al mismo mes de 2025, cuando el indicador alcanzó el 58,9%. Sin embargo, este escenario promedio ocultó comportamientos dispares, donde los sectores vinculados a la refinación del petróleo y las industrias metálicas básicas (estrechamente ligadas a la minería) funcionaron como los principales sostenes del entramado productivo nacional.

El bloque de refinación del petróleo se consolidó como el sector con mayor dinamismo. En mayo de 2026, alcanzó un nivel de utilización del 88,7% , una cifra que superó ampliamente el 73,3% registrado en mayo del año anterior. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , esta fue la "principal incidencia positiva" del mes.

Este crecimiento respondió directamente a un mayor volumen de procesamiento de petróleo crudo. La expansión se tradujo en incrementos específicos en la producción de combustibles: la elaboración de gasoil subió un 23,8% interanual, mientras que la de naftas aumentó un 18,3% en la misma comparación.

En un repaso por la tendencia, el informe deja ver que la refinación mostró picos de hasta 88,9% en septiembre del año pasado. En los primeros meses de 2026, los valores se mantuvieron elevados: enero (86,8%), febrero (88,9%), marzo (86,0%) y abril (86,8%), culminando en el sólido 88,7% de mayo.

La industria minera, en auge

El sector de industrias metálicas básicas, fundamental para la provisión de insumos mineros y de construcción pesada, también mostró un desempeño superior al promedio general. En mayo de 2026, utilizó el 75,4% de su capacidad instalada. Este valor marcó un crecimiento frente al 67,4% de mayo de 2025 y representó el nivel más alto del bloque en el último año y medio.

Si analizamos la tendencia mensual, este sector inició 2026 con un 67,6% en enero y escaló progresivamente: 59,7% en febrero, 73,3% en marzo y 73,4% en abril, hasta llegar al actual 75,4%.

Por otro lado, los productos minerales no metálicos registraron una utilización del 55,5% en mayo de 2026. Aunque este nivel se ubicó levemente por debajo del nivel general (58,4%), mostró estabilidad frente al 56,2% del mismo mes del año anterior. Dentro del primer pentamestre de 2026, este rubro osciló entre un mínimo de 45,5% en enero y un máximo de 56,6% en marzo.

Contraste con otros sectores industriales

Mientras el petróleo y la metalurgia básica traccionaron hacia arriba, otros bloques industriales limitaron el crecimiento general. La metalmecánica excepto automotores operó apenas al 38,7% de su capacidad, cayendo desde el 46,0% registrado en mayo de 2025. Esta baja se vinculó a una menor producción de maquinaria agropecuaria (-29,6%) y de aparatos de uso doméstico (-34,1%).

Asimismo, la industria automotriz utilizó solo el 45,5% de sus instalaciones en mayo de 2026, cifra sensiblemente inferior al 56,8% de mayo de 2025, debido a una menor fabricación de unidades en las terminales.

FUENTE: INDEC