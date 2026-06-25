Argentina y el litio, en el centro de la inversión extranjera en América Latina en 2025

La minería de Argentina emerge como el imán de capital más potente de la región , según el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que reveló que la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe alcanzó los US$ 194.233 millones en 2025 , con un alza del 1,7% interanual pese a un entorno global marcado por la incertidumbre y tensiones geopolíticas que presionan los flujos de capital.

El dato no es solo un número. Detrás de esa cifra global, la CEPAL identificó que los montos más altos de inversión se concentraron en minería, energía, información y comunicaciones, y transporte y almacenamiento , y destacó en particular una megaoperación para la explotación de litio en la Argentina como uno de los movimientos de capital más significativos del período.

El litio argentino, protagonista de la IED regional

Esa megaoperación tiene nombre y apellido: el proyecto Rincón, de Rio Tinto, en la provincia de Salta, aprobado en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión de US$ 2.700 millones para producir 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería mediante tecnología de extracción directa (DLE). Se trata del primer proyecto minero en ingresar al RIGI y ya obtuvo financiamiento de organismos multilaterales por US$ 1.175 millones, entre ellos la Corporación Financiera Internacional (CFI), BID Invest y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC).

Esta operación no es un hecho aislado. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) compilados por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la IED en el sector minero argentino creció 27% en 2025 respecto al año anterior y un 88% frente a 2023. Más aún: al cierre del año, el stock de inversiones extranjeras en minería marcó un récord histórico, superando los US$ 17.645 millones.

Exportaciones en máximos históricos

El ingreso de capitales encuentra correlato directo en el desempeño exportador. Las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron en 2025 los US$ 6.037 millones, el mayor valor histórico del sector. El oro aportó US$ 4.078 millones y el litio llegó a US$ 905 millones, también con máximo histórico.

Argentina produjo en 2025 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), un crecimiento interanual del 56% y una expansión acumulada del 241% respecto de 2018. La producción estuvo impulsada por la expansión de Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz, y por la incorporación de nuevos proyectos en distintas provincias.

La minería sostiene su posición como el principal sector de ingreso neto de divisas por IED en Argentina desde 2003, es decir, durante más de dos décadas consecutivas.

2026-05-27T013802Z_1_LYNXMPEM4Q03X_RTROPTP_4_CHILE-LITHIUM-INDIGENOUS América Latina recibió US$ 194.233 millones en IED en 2025, con minería y litio como motores. Reuters

La región recibe más capital, pero con distribución desigual

El informe de la CEPAL subraya que el avance regional del 1,7% no implica una distribución homogénea. "Las estructuras y dinámicas de atracción de IED dentro de la región son muy heterogéneas. Brasil y México concentraron el 62% del total de entradas en 2025", señaló el organismo. Tras las mayores economías regionales, los países con mayor captación fueron Chile, Perú, Colombia, Guyana, Costa Rica y República Dominicana.

Las salidas de IED desde la región también registraron un salto significativo: sumaron US$ 62.286 millones, con un alza interanual del 19,3%, el segundo mayor valor desde 2010.

En cuanto a operaciones de fusiones y adquisiciones transfronterizas, se concretaron 351 operaciones en 2025, un aumento interanual del 7,7%. El 67% de los flujos totales provino de Estados Unidos y Europa, aunque la CEPAL subrayó la aparición de capitales de nuevos orígenes, como Arabia Saudita, y el resurgimiento de China y Singapur como inversores activos en la región.

En 2025, el mayor componente de la IED fue la reinversión de utilidades, con el 51% del total. Por sector, los servicios concentraron el 53%, las manufacturas el 31% y los recursos naturales el 16%. En el segmento de comunicaciones, la CEPAL destacó el anuncio de la empresa china TikTok de la construcción de un centro de procesamiento de datos en Brasil por US$ 37.700 millones.

Argentina acelera su marco normativo

En paralelo al crecimiento de la IED, el Gobierno argentino sancionó el Decreto 482/2026, que actualiza la reglamentación de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, vigente desde 1993. La medida apunta a reducir trámites, digitalizar procesos y dar mayor previsibilidad a inversiones en exploración, construcción y operación minera, con foco en litio, cobre, oro y plata. Entre los cambios figura la simplificación del sistema de importaciones para bienes de proyectos mineros y la optimización de la devolución acelerada del IVA en etapas de exploración.

Argentina proyecta captar entre US$ 30.000 y US$ 50.000 millones en IED hasta 2028, con el litio como generador inmediato de divisas y el cobre como estructura de mediano plazo. El país apunta a convertirse en el segundo productor mundial de litio, con el 20% de la oferta global hacia 2035.

El desafío: capital humano y diversificación

La CEPAL no limitó su análisis a los números. El organismo alertó que "el reposicionamiento de la IED mundial hacia sectores intensivos en conocimiento plantea el desafío cada vez mayor para la región de buscar estrategias para mejorar las competencias de sus trabajadores, ya que la capacidad de atraer inversiones en actividades sofisticadas depende, en gran medida, de la existencia de talento". También recomendó a los países diversificar sus mercados de exportación y origen de inversión, maximizar el impacto del capital instalado y fortalecer espacios de articulación regional.

Para Argentina, el mensaje resuena con fuerza en un sector que, por primera vez en años, combina cifras récord con un marco regulatorio en proceso de modernización. El litio no solo está en el subsuelo de la Puna: hoy también está en el centro de la agenda global de inversiones.

FUENTE: CEPAL – Informe anual IED 2025; BCRA / CAEM / Bolsa de Comercio de Rosario; Secretaría de Minería de Argentina; Reuters.