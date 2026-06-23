Estudio revela el impresionante potencial de Diablillos, un proyecto minero clave en Argentina

AbraSilver Resource Corp. publicó ayer los resultados de su Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS, por sus siglas en inglés) para el proyecto Diablillos, ubicado en las provincias argentinas de Salta y Catamarca. Los números son contundentes: un valor presente neto después de impuestos de USD$3.000 millones a una tasa de descuento del 5%, una tasa interna de retorno del 41,9% y un período de recuperación de la inversión de apenas 1,7 años al precio base de los metales.

El estudio fue liderado por la consultora Worley, con el respaldo especializado de BMining, Envis e INSA. Los precios base utilizados en el análisis financiero fueron de USD$50 por onza de plata y USD$3.650 por onza de oro . A precios spot registrados al 15 de junio de 2026 —USD$70,69/oz para la plata y USD$4.338/oz para el oro—, el VPN después de impuestos escala a USD$4.800 millones , con una TIR del 56,5% y un período de recuperación de apenas 1,4 años .

El DFS contempla una operación de minería a cielo abierto convencional con una razón de desmonte de 5,9:1, que alimenta una planta de lixiviación en tanques con capacidad de 9.000 toneladas por día. El plan de minería prioriza las zonas de mayor ley durante los primeros años de operación, lo que eleva notablemente el flujo de caja en el período inicial y acelera la recuperación del capital invertido.

Durante los primeros cinco años de producción plena, Diablillos generará en promedio 20,3 millones de onzas de plata equivalente anuales, compuestos por 13,9 millones de onzas de plata y 89.000 onzas de oro. A lo largo de la vida útil de 25 años, la producción anual promedio alcanza las 10,3 millones de onzas de plata equivalente, con 5,9 millones de onzas de plata y 62.000 onzas de oro.

Las recuperaciones metalúrgicas proyectadas, respaldadas por extenso trabajo de laboratorio, promedian un 80,3% para la plata y un 87,2% para el oro durante toda la vida de la mina.

Las leyes de cabeza en los primeros cinco años son especialmente destacadas: 177 g/t de plata y 1,04 g/t de oro, frente a promedios de vida de mina de 73 g/t y 0,70 g/t respectivamente.

Costos operativos, entre los más bajos del mundo

Uno de los aspectos más competitivos del proyecto es su estructura de costos. El costo total de sostenimiento (AISC) promedio durante la vida de la mina es de USD$19,89 por onza de plata equivalente, lo que posiciona a Diablillos entre los proyectos de plata de menor costo operativo a nivel global.

El costo operativo total por tonelada molida asciende a USD$52,41, desglosado en USD$17,20 por tonelada en minería, USD$29,01 en planta de procesamiento y USD$6,20 en gastos generales y administrativos.

Una palanca adicional para reducir costos operativos es la conexión a la red eléctrica nacional prevista para el año 3 de operación, lo que eliminará la dependencia de generadores a diésel y reducirá simultáneamente las emisiones de carbono del proyecto.

Capital inicial de USD$722 millones

Los costos de capital iniciales ascienden a USD$721,5 millones, incluyendo una contingencia de USD$97,9 millones (15,5%) como resultado de un análisis cuantitativo de riesgos sobre los principales insumos de costo. El capital de sostenimiento a lo largo de la vida de la mina suma USD$519,8 millones, con financiamiento previsto íntegramente a través de los flujos operativos del proyecto.

Minería litio Salar del Diabillo Salta.jpeg La aprobación bajo el régimen RIGI elimina restricciones cambiarias y fija derechos de exportación en cero.

La relación VPN después de impuestos sobre capital inicial es de 4,2 veces al precio base, cifra que sube a 6,6 veces a precios spot, lo que refleja la excepcional capacidad de generación de valor del proyecto en relación con la inversión requerida.

Más del 60% del equipamiento, suministros, construcción y contratación de servicios proviene de empresas locales, en cumplimiento de la normativa vigente.

Entre las reservas y el RIGI

Las reservas minerales probadas y probables del proyecto ascienden a 77,9 millones de toneladas con una ley de 146 g/t de plata equivalente, que contienen 183,5 millones de onzas de plata y 1,76 millones de onzas de oro (366 millones de onzas de plata equivalente). Estas reservas tienen fecha efectiva del 16 de mayo de 2026 y fueron estimadas con precios conservadores de USD$29,50/oz de plata y USD$2.800/oz de oro.

En el plano regulatorio, el proyecto obtuvo en mayo de 2026 la aprobación formal bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, bajo un acuerdo de 30 años. Las condiciones clave incluyen un impuesto corporativo del 25%, regalías provinciales del 3%, derechos de exportación del 0% y la eliminación de todas las restricciones cambiarias, además del reembolso del IVA sobre los gastos de capital.

Entre las opciones de expansión identificadas figura una Fase 2 de lixiviación en pilas para procesar material de baja ley que generaría producción incremental de oro y plata, con resultados de una evaluación económica preliminar (PEA) esperados antes del cierre de junio de 2026. También se evalúa una expansión de la capacidad de la planta de procesamiento y la exploración continua en el distrito Diablillos, que incluye un programa de perforación de Fase VI de al menos 15.000 metros enfocado en las zonas Oculto NE y JAC.

Cronograma hacia la decisión final de inversión

Con el DFS finalizado, AbraSilver ingresa a la fase final de desarrollo. Las obras tempranas comenzarán en el tercer trimestre de 2026, incluyendo mejoras a la infraestructura del sitio y las instalaciones del campamento. El financiamiento del proyecto tiene como objetivo completarse en el cuarto trimestre de 2026, y la decisión final de inversión (FID) está prevista para el segundo trimestre de 2027. La primera producción se proyecta antes del cierre del año 2029.

La construcción de un campamento para 1.600 personas y otra infraestructura habilitante comenzará una vez confirmada la FID. La selección del contratista EPCM y los permisos ambientales avanzan en paralelo.

Diablillos consolida así su posición como uno de los proyectos de metales preciosos sin desarrollar más sólidos del mundo, con una combinación difícil de igualar: escala, márgenes elevados, larga vida útil y un marco regulatorio favorable en Argentina.