AbraSilver impulsa Diablillos con el inicio de una nueva y ambiciosa fase de perforación en Salta

AbraSilver Resource Corp. marcó un nuevo hito en el desarrollo de su proyecto estrella, Diablillos , ubicado en la Puna argentina. La compañía confirmó oficialmente el inicio de su programa de perforación Fase VI , una campaña totalmente financiada que busca consolidar el potencial geológico de este yacimiento de metales preciosos.

El programa de la Fase VI contempla aproximadamente 15.000 metros de perforación distribuidos en 50 pozos. Actualmente, ya se encuentran operando dos plataformas de perforación en el sitio, con el objetivo de completar las tareas antes de que finalice el año.

Esta nueva etapa tiene tres objetivos centrales:

Crecimiento de Recursos: Extender la mineralización de oro y plata en zonas clave como Oculto Este, Oculto Noreste, Cerro Bayo y JAC.

Extender la mineralización de oro y plata en zonas clave como Oculto Este, Oculto Noreste, Cerro Bayo y JAC. Exploración de Nuevos Blancos: Se evaluará por primera vez el área de Condoryacu , una zona bajo opción de compra situada a 3 km del depósito principal.

Se evaluará por primera vez el área de , una zona bajo opción de compra situada a 3 km del depósito principal. Potencial Profundo: Se realizarán pruebas en Oculto Deep y Cerro Viejo para evaluar mineralización de tipo pórfido y sulfuros.

John Miniotis, Presidente y CEO de AbraSilver, destacó la relevancia del momento: "Con la Fase VI ya en marcha, nuestro enfoque de exploración sigue centrado en desbloquear un valor adicional que vaya más allá del estudio de factibilidad".

image

Resultados promisorios

Junto al anuncio de la nueva fase, la empresa reportó los últimos resultados de ensayos de la Fase V en la zona JAC. Los datos confirman la continuidad de la plata en los márgenes del depósito, con interceptos destacados de hasta 48 metros con 47,2 g/t de plata (pozo DDH-25-093).

Estos resultados, junto con toda la información recopilada en la fase anterior, serán integrados en una actualización de la Estimación de Recursos Minerales (MRE). Dicha actualización será la piedra angular del Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS), cuya publicación está programada para el segundo trimestre de 2026.

Diablillos: Un activo clave en la región

Ubicado en el límite entre Salta y Catamarca, Diablillos se perfila como uno de los proyectos de metales preciosos más prometedores de Argentina. Con más de 150.000 metros perforados hasta la fecha, el yacimiento presenta similitudes geológicas con depósitos de clase mundial como Veladero (Argentina) o Yanacocha (Perú).

La estrategia de AbraSilver apunta no solo a la extracción convencional en depósitos de óxidos superficiales, sino a la posibilidad de hallar un sistema de pórfido de mayor escala en las profundidades del distrito, lo que extendería significativamente la vida útil y el valor del proyecto a largo plazo.