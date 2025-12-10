Diablillos se afianza como uno de los megaproyectos cobre y oro más avanzados de Argentina

AbraSilver esta semana resultados espectaculares del programa Phase V en su proyecto Diablillos , ubicado en la Puna de Salta. El pozo DDH-25-085 , el más profundo jamás ejecutado en el distrito (1.025 m), intersectó 274 metros con 0,60 g/t Au desde 251 m de profundidad, incluyendo un núcleo de 23 metros con 2,83 g/t Au desde 306 m. Además, el sondeo cortó múltiples zonas sulfidadas con cobre y molibdeno significativos , reforzando la hipótesis de un sistema pórfido fértil bajo el depósito epitérmico de plata-oro oxidado actualmente en evaluación económica.

“Hole DDH 25-085 marca un antes y un después. La combinación de 274 metros de oro continuo más cobre y molibdeno en profundidad demuestra que Oculto es solo la parte superior de un sistema mineralizante mucho mayor”, dijo John Miniotis , presidente de AbraSilver.

Por su parte, el geologo jefe Dave O’Connor, agregó que “las alteraciones avanzadas argílicas-silicicas, brechas y stockwork con pirita, molibdenita y calcopirita observadas en el pozo son típicas de la corona de un pórfido. Terminamos el sondeo en alteración clorito-sericítica, lo que indica que aún estamos por encima de la zona potásica potencialmente más rica”.

image

Implicancias estratégicas

Los resultados del pozo DDH-25-085 abren un nuevo capítulo para Diablillos: no solo amplían de forma significativa el recurso oxidado de plata-oro tanto en dirección lateral como vertical, superando ampliamente los límites actuales, sino que aportan evidencia geológica concluyente de la existencia de un sistema pórfido de gran escala debajo del depósito epitérmico Oculto. Las características observadas –alteración, mineralogía y metalogenia– resultan directamente comparables con distritos de clase mundial como el cinturón Veladero-El Indio o el depósito Josemaría.

Al mismo tiempo, los tenores de cobre y molibdeno en profundidad, junto con la secuencia de alteraciones, proporcionan una vectorización precisa hacia un centro intrusivo con alto potencial para un cuerpo de cobre-oro-molibdeno de gran tonelaje.

image

AbraSilver mantiene el ritmo del programa Phase V (restan solo seis pozos de los 66 previstos) y ya diseña la Phase VI, que comenzará en enero de 2026 con 15.000 metros dedicados tanto a la expansión del recurso oxidado como a la persecución sistemática de blancos pórfidos profundos. El recurso mineral actualizado, que incorporará la totalidad de la perforación Phase V, junto con el nuevo Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS), está programado para el primer semestre de 2026.

Con más de 150.000 metros perforados históricamente, Diablillos se posiciona como uno de los proyectos plata-oro más avanzados de Argentina y, ahora, con evidente potencial adicional en profundidad para convertirse en un distrito polimetálico de clase mundial.