RIGI minero: El ranking de los megaproyectos que concentran el futuro del empleo

os Azules, en San Juan, es el proyecto minero del RIGI con mayor promesa de empleo: 7.391 puestos.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ) acumula 18 proyectos con aprobación oficial en sectores estratégicos de la economía argentina. La minería lidera ese ranking: con diez iniciativas aprobadas , es el segmento con mayor presencia dentro del esquema impulsado por el Gobierno nacional. En este marco, ¿cuál es el monto de las inversiones comprometidas y el impacto en la generación de empleo ?

Para empezar a desentrañar la respuesta, vale un repaso veloz por los datos difundidos hasta ahora: la suma de inversiones comprometidas en toda la cartera RIGI alcanza USD 22.551 millones. Las propias empresas proyectan que, en conjunto, generarán más de 57.000 puestos de trabajo directos e indirectos . De ese total, el grueso corresponde al sector minero.

Sin embargo, hay una brecha que el entusiasmo suele dejar pasar: según un informe de la Secretaría de Minería, al 30 de abril de 2026 el desembolso efectivo alcanzaba los USD 854 millones, el 11,37% de los USD 7.511 millones aprobados para el sector. Las promesas de empleo, en su enorme mayoría, todavía no tienen correlato en obra ni en contratos de trabajo.

51503301258_aa7626c73c_c (1) Solo el 11% de la inversión minera aprobada en el RIGI se desembolsó efectivamente hasta abril de 2026. Secretaría de Minería

San Juan, epicentro del empleo minero

La provincia de San Juan concentra la mayor cantidad de puestos comprometidos dentro del RIGI minero, un liderazgo que se explica principalmente por tres proyectos de gran envergadura.

El más ambicioso del programa es Los Azules (McEwen Cooper), una iniciativa cuprífera que contempla una inversión de USD 2.672 millones y promete la creación de 7.391 puestos de trabajo entre directos e indirectos. A este le sigue Nuevo Gualcamayo (Minas Argentinas), que proyecta desembolsar USD 665 millones y comprometer 4.500 empleos con el objetivo de extender la vida útil de una mina aurífera cuyas reservas estaban próximas al agotamiento. Finalmente, la ampliación del emblemático yacimiento de oro y plata Veladero (Barrick Mining) sumará una inversión de USD 380 millones y proyecta generar 1.048 puestos de trabajo.

En conjunto, estas tres iniciativas sanjuaninas comprometieron más de 12.900 puestos de trabajo, consolidando definitivamente a la provincia como la principal receptora de empleo minero dentro del programa RIGI.

51503999740_d5f2594cd2_c Los plazos de construcción de los proyectos más grandes oscilan entre 18 meses y varios años. Secretaría de Minería

Mendoza y el cobre como nuevo motor

Mendoza suma dos proyectos al mapa minero del RIGI. El más relevante en términos laborales es San Jorge (Minera San Jorge S.A.), un emprendimiento cuprífero con una inversión de USD 891 millones que prometió 6.300 empleos, convirtiéndose en el cuarto proyecto con mayor generación de trabajo de toda la cartera RIGI, por encima incluso de varios proyectos de petróleo y gas.

El segundo proyecto mendocino es el más reciente en incorporarse al régimen: PSJ Cobre Mendocino, aprobado en mayo de 2026 con una inversión de USD 1.239 millones y una proyección de más de 6.000 empleos durante su desarrollo y operación, incluyendo la construcción de un parque solar de hasta 300 megavatios.

Gemini_Generated_Image_qbkmbfqbkmbfqbkm La minería lidera el RIGI con 10 proyectos aprobados y más de USD 22.000 millones comprometidos. Infografía generada por Gemini

Litio, más proyectos que empleos

El litio es el mineral que más proyectos aportó al RIGI, pero su perfil tecnológico —plantas de procesamiento de alta automatización— limita la generación de empleo en relación al volumen de inversión.

En Salta, el Proyecto Rincón Litio de Río Tinto implica una inversión de USD 2.744 millones —la más alta del sector— con una proyección de 1.985 empleos directos e indirectos. La empresa prevé incrementar la producción hasta 60.000 toneladas anuales de litio grado batería.

En Catamarca, el Proyecto Fénix (también de Río Tinto, USD 530 millones) apunta a ampliar la producción de litio, mientras que Hombre Muerto Oeste (Galán Lithium, USD 292 millones) se orienta a la producción de cloruro de litio de alta pureza.

Por otro lado, en Jujuy, la ampliación de Cauchari Olaroz (EXAR, principal productor de carbonato de litio del país) duplicará la capacidad instalada mediante tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) con una inversión de USD 891 millones y la promesa de 3.900 empleos en construcción y 2.400 en operación.

51503071061_1a94f77ebb_c San Juan concentra más de 12.900 de los puestos laborales comprometidos en proyectos mineros del RIGI. Secretaría de Minería

Oro y plata, los 2 del norte

El segmento aurífero suma dos proyectos en el norte argentino. Diablillos (AbraSilver), una nueva mina de oro y plata en la frontera entre Salta y Catamarca, prevé una inversión de USD 760 millones y la creación de 1.200 empleos directos. La aprobación del proyecto, en febrero de 2026, marcó uno de los últimos ingresos al RIGI antes de que el régimen extendiera su plazo hasta julio de 2027.

51503301303_ea3d073261_c La mayoría del empleo masivo se concentrará en la fase de obra de los proyectos mineros, no en la operación permanente. Secretaría de Minería

Empleo, entre el que existe y la promesa

El entusiasmo con las cifras proyectadas contrasta con la realidad presente. Según datos oficiales al tercer trimestre de 2025, la minería metalífera y no metalífera genera actualmente 28.071 puestos de trabajo directos en todo el país. La minería metalífera —impulsada por el litio— registró un crecimiento de 3,8% interanual, mientras que la no metalífera —vinculada a la construcción— cayó 1% respecto a 2024.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta que las exportaciones del sector alcancen USD 9.000 millones en 2026, un crecimiento cercano al 49% respecto al año anterior. Su presidente, Roberto Cacciola, señaló que la actividad cerró 2025 con exportaciones de USD 6.056 millones, con un alza del 30% en relación a 2024.

La pregunta que el sector deberá responder en los próximos años es si esa promesa de más de 30.000 puestos de trabajo mineros se convierte en realidad o queda atrapada entre las curvas de inversión y los ciclos de precios internacionales.

FUENTE: Secretaría de Minería de la Nación, CAEM.