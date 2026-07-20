YPF sumó otro récord en Vaca Muerta: logró más de 203 horas de fractura continua en Bandurria

YPF volvió a marcar un nuevo hito operativo en Vaca Muerta . La compañía logró completar una operación de fractura con 203 horas continuas de bombeo en su bloque Bandurria , en un desarrollo que la empresa destacó como un avance tecnológico hacia los estándares de los principales desarrollos no convencionales del mundo.

El período de operación se extendió entre el 2 y el 11 de julio , con más de 8 días y 11 horas de actividad ininterrumpida , según informó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín .

El ejecutivo explicó que la operación fue monitoreada desde la sala RTIC de la compañía y se realizó bajo un esquema de fractura 100% remota y autónoma, sin incidentes registrados.

"Es un hito para Vaca Muerta que nos acerca aún más a los estándares del Permian y demuestra que, cuando apostamos por la innovación, la tecnología y la excelencia operativa, podemos competir con los mejores del mundo", afirmó Marín.

YPF logró en junio su récord histórico de fracturas

El nuevo avance tecnológico se suma a otro récord alcanzado por YPF durante junio, cuando la petrolera registró su mayor nivel mensual de actividad en fracturas hidráulicas.

Durante ese mes, la compañía completó 1.395 etapas de fractura, un máximo histórico para la empresa. A nivel país, Vaca Muerta también marcó un récord con 2.760 etapas realizadas, e YPF aportó aproximadamente la mitad del total.

Horacio Marín , presidente y CEO de YPF. Créditos: @nachomartinfilms.

"Esto demuestra que junto a toda la industria nos estamos preparando para la próxima etapa de crecimiento de Vaca Muerta, acelerando el desarrollo para llegar listos al momento en que el VMOS habilite una nueva escala exportadora a partir de 2027. Quiero agradecer a todos los equipos de YPF que hacen posible estos logros", expresó Marín a través de una publicación en LinkedIn.

"Cada récord que alcanzamos es una señal de que estamos construyendo hoy la capacidad de mañana para transformar el potencial energético argentino en más trabajo, más exportaciones y más desarrollo para el país", indicó.

YPF proyecta un impacto en el empleo

Por otro lado, en una nueva edición de Matchpoint, el newsletter de la compañía, Marín sostuvo que el crecimiento de Vaca Muerta tendrá un impacto que excederá a la producción de hidrocarburos y se traducirá en un incremento del empleo.

"El crecimiento de Vaca Muerta no solo está transformando la matriz energética del país, también está impulsando la generación de empleo y es una de las mayores oportunidades de desarrollo económico de las últimas décadas", indicó.

YPF marcó un récord histórico de fracturas y concentró la mitad de la actividad de Vaca Muerta en junio.

Según las proyecciones difundidas por la empresa, el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta podría generar un pico superior a 90.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años, con un promedio cercano a 75.000 empleos adicionales entre 2027 y 2030.

El impacto abarcaría tanto a la actividad petrolera como al resto de la economía. De acuerdo con las estimaciones de la firma, las empresas operadoras y de servicios sumarían alrededor de 9.000 empleos promedio, con picos de 11.000 puestos.

A eso se agregaría el efecto sobre la cadena de proveedores de materiales, transporte, logística y servicios, que podría generar unos 30.000 empleos indirectos promedio y alcanzar máximos de 35.000 puestos.

Marín destacó el récord de YPF y afirmó que la industria se prepara para una nueva escala exportadora

Los grandes proyectos de infraestructura energética, entre ellos VMOS, Argentina LNG y SESA, aportarían en promedio 35.000 nuevos empleos, con picos cercanos a 45.000 trabajadores, asociados a la construcción de oleoductos, gasoductos, plantas de procesamiento y otras obras estratégicas.

Capacitación y formación: las cifras del Instituto Vaca Muerta

Marín también puso el foco en la necesidad de contar con mano de obra calificada para acompañar el crecimiento de la actividad. "El crecimiento de Vaca Muerta requiere formar a los trabajadores que acompañe su desarrollo. Por eso, junto a toda la industria, impulsamos el Instituto Vaca Muerta, con el objetivo de capacitar a 15.000 operarios en los próximos cinco años y formar a 3.000 personas por año."

"La experiencia nos demuestra a todos que conocer los riesgos, entender los procesos y trabajar con los estándares adecuados permite que las personas tomen mejores decisiones y desarrollen su tarea de manera más segura", sostuvo.

Ingenieros, técnicos y especialistas son algunos de los perfiles más demandados por las empresas que operan en Vaca Muerta.

Desde el inicio de las clases, en marzo, el Instituto Vaca Muerta (IVM) puso en marcha 21 grupos que reunieron a 717 estudiantes. Actualmente funcionan 15 camadas activas con 545 alumnos en cursos para operadores y seguridad operativa en yacimiento, mientras que otras seis ya finalizaron con 145 egresados. Para el resto de 2026, la proyección de la compañía es superar los 2.000 estudiantes capacitados, consolidando al instituto como uno de los principales centros de formación para la industria.

"Por eso siempre digo que Vaca Muerta representa mucho más que energía. Mi mayor deseo es que, dentro de muchos años, podamos mirar hacia atrás y decir que fuimos la generación que transformó los recursos de la Argentina en trabajo, desarrollo y oportunidades para nuestros nietos", concluyó Marín.